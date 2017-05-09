جمارك دبي تطور نظاما ذكيا لتحديد القيمة الجمركية

أعلنت جمارك دبي عن تطوير نظامها لتحديد القيمة الجمركية ليصبح نظاما ذكيا بالكامل عبر "مشروع القيمة الجمركية الذكي" الذي يهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بمواكبة تحول دبي الى المدينة الاذكى عالميا، حيث تحرص جمارك دبي على تطوير كافة عملياتها وتطبيقاتها وتحويلها الى أنظمة ذكية بالكامل توفر للمتعاملين قيمة مضافة حقيقية لتدعم اختيارهم دولة الامارات العربية المتحدة مقرا ومقصدا لكافة تعاملاتهم التجارية والمالية، وقد عمدت الدائرة لتطوير مشروع "القيمة الجمركية الذكي" للوصول الى اعلى مستويات الدقة في تحديد القيم الصحيحة لأسعار البضائع المستوردة عند تطبيق التعرفة الجمركية المستحقة عليها بالاعتماد على أحدث التطبيقات الذكية لتقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد أسعار البضائع.

وقالت فريدة فاضل مدير إدارة القيمة الجمركية في جمارك دبي: " تحرص جمارك دبي على التطوير المستمر لإجراءاتها وأنظمتها بهدف تسهيل حركة التجارة مع ضمان تحقيق الالتزام بالقوانين والتشريعات، ولتحقيق أعلى مستويات الدقة في مراقبة أسعار البضائع المصرح عنها والتحقق من صحة احتساب الرسوم الجمركية المستحقة عليها، في ظل الزيادة الكبيرة والمستمرة في عدد المعاملات المنجزة وكمية البضائع المستوردة سنويا، قامت الدائرة بتطوير نظام ذكي لمراقبة قيم البضائع المستوردة وضمان تطبيق رسوم جمركية صحيحة لتحقيق رؤية جمارك دبي بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، ورسالتها في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، ولتطبيق هذه الاهداف تم تطوير "مشروع القيمة الجمركية الذكي" الذي يعتمد على تقنيات متقدمة تساعد على توقع التغيرات في الأسعار بآليات موجهة الكترونيا توفر امكانية المراجعة الذاتية لهذه التغيرات بشكل مستمر عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي".

وأوضحت فريدة فاضل أن "مشروع القيمة الجمركية الذكي" يدعم قدرة جمارك دبي على تحديد قيمة البضائع المستوردة من خلال توفير قاعدة بيانات آلية عن أسعار البضائع عوضا عن الاعتماد على البيانات السابقة في تحديد الأسعار، ويسهل رصد ومتابعة الشحنات التجارية المصرح عنها بقيم أقل أو تزيد عن قيمتها الحقيقية، كما يدعم المشروع عمليات التدقيق اللاحق على البيانات الجمركية ويضمن استيفاء الرسوم الجمركية بمنتهى الدقة، ويحسن مستويات الإنجاز لعمليات التفتيش والتخليص الجمركي للعملاء الملتزمين بالتصريح عن القيم الصحيحة لبضائعهم المستوردة.

وأكدت أن هذا الإنجاز يعزز ريادة دبي في تطوير التطبيقات الجمركية الذكية على المستوى العالمي من خلال تحفيز الابداع والابتكار واستخدام أحدث التقنيات الذكية في احتساب القيمة الجمركية، حيث ستتمكن جمارك دبي عبر "مشروع القيمة الجمركية الذكي" من دعم قدرتها على اسعاد المتعاملين مع اختصار الجهد والوقت اللازم لإنجاز المعاملات الجمركية دون تأخير من خلال تقليل عدد الشحنات التي تخضع لعمليات تحديد القيمة، مع توفر معلومات متكاملة حول أسعار البضائع تبين بوضوح البضائع المصرح عنها، وبالتالي ضمان انجاز المعاملات الجمركية بأسعار حقيقية للبضائع واستيفاء الرسوم الجمركية عنها بدقة كبيرة.

ويدعم "مشروع القيمة الجمركية الذكي" كفاءة الأداء في جمارك دبي ويعزز جهودها لتطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية والتجارية المقدمة للمتعاملين تنفيذا لخطط التطوير الاستراتيجية في دبي التي تهدف الى تطبيق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات تنفيذا لمبادرة دبيX10 التي أطلقتها القيادة الحكيمة، ويطور المشروع كذلك قدرة الدائرة على تحسين سرعة انجاز المعاملات الجمركية لاستقطاب المزيد من التجارة الى دولة الامارات العربية المتحدة، للاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها X للتجار والمستثمرين.