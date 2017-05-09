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مواصلات

شركة إماراتية مصرية توقع عقد تشغيل 7 خطوط نقل عام ذكية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 9 مايو 2017
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شركة إماراتية مصرية توقع عقد تشغيل 7 خطوط نقل عام ذكية
توقيع عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط حافلات نقل عام ذكية.

أعلنت شركة مواصلات مصر (شركة إماراتية مصرية) توقيع عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط حافلات نقل عام ذكية.

 

وكانت مجموعة الإمارات الوطنية لوسائل النقل الجماعي في الإمارات أعلنت مؤخراً ، وفق صحيفة البيان، عن استحواذها على 70 % من شركة مواصلات مصر التي تقوم بتنفيذ مشروع النقل الجماعي الذكي في مصر.

 

وأكد هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر أن العقد بداية لأعمال في منظومة النقل العام، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع 7 ملايين دولار، وسيبدأ التشغيل الفعلي للمشروع خلال الربع الأول من 2018.

 

وسيكون هناك خطوط ذات مسارات محددة تربط مدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومحيط دريم لاند ومدينة الإنتاج الإعلامي وحي الأشجار بمحطة مترو جامعة القاهرة التي يمر بها الخط الثاني للمترو حالياً.

 

 

ووفق موقع صدى البلد، قال المهندس ياسر صدقي، العضو المنتدب لشركة مصر تك، المنفذة لمشروع الشبكة الحضارية، إن شركة مواصلات مصر تمويل مصري إماراتي هدفها تقديم خدمة ذكية وأتوبيسات مكيفة لخدمة الجمهور تابعة لمشروع النقل الجماعي بالتعاون مع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.

 

وأوضح صدقي، أن الأتوبيس الذكي سيوفر خدمات تقدم لأول مرة في أتوبيسات النقل الجماعي بالقاهرة، وهي الدفع بالكارت الذكي الذي يمكن شراؤه وشحنه من منافذ المحطات الخاصة بالخدمة، وخاصية التعقب ومعرفة زمن الوصول عن طريق تطبيق على الهواتف المحمولة، مثال تطبيقات أوبر وكريم لنقل الأفراد في سيارات خاصة، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة والرفاهية المتمثلة في مقاعد مريحة مزودة بإمكانية شحن الهاتف وشاشات وسماعات لعرض المواد الترفيهية كما في الطائرات والأتوبيسات السياحية.

 

وأكد مسؤول العلاقات العامة بشركة مواصلات مصر، أن التعريفة المقررة للخدمة لم يتم الاسقرار عليها بعد بسبب تحرير سعر الصرف اوائل الشهر الجاري، ولكن من المرجح أن تكون تكلفة التذكرة الموحدة من 5 - 7 جنيهات أو تقسيم التذكرة على عدد المحطات لخفض التكلفة، بالإضافة إلى فتح باب الاشتراكات للمدارس والشركات الخاصة مع تقديم عروض خاصة على مجموعات المشتركين.

 

 

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