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مواصلات

هبوط اضطراري لطائرة "الإمارات" في الهند

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
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هبوط اضطراري لطائرة "الإمارات" في الهند

أفادت وكالة ANI بأن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإماراتية قامت اليوم الاثنين بهبوط اضطراري في مطار مدينة كلكتا الهندية، وفق موقع صحيفة رأي اليوم.

 

وأوضحت ANI أن اصطدام أحد محركات الطائرة من طراز بوينغ 767 بسرب من الطيور في الجو أدى إلى إجبار طاقم الطائرة على القيام بهبوط اضطراري في مطار كلكتا وتم نقل المسافرين إلى صالة الانتظار.

 

وأضافت الوكالة أن عملية الهبوط جرى بسلامة، من دون ذكر تفاصيل أخرى للحادث.

 

وقال مسؤولون في المطار أن الإصابة وقعت في أحد أجنحة الطائرة داخل المحرك وهو أمر خطير ويسبب أضرارا كبيرة أثناء الهبوط والإقلاع.

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