توصية تطالب الخطوط السعودية بإعادة الوجبات الساخنة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أجلت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى السعودي توصية قدمها العضو أحمد الزيلعي تطالب فيها الخطوط الجوية العربية السعودية -التي تديرها الدولة- بإعادة تقديم الوجبات الساخنة وتوزيع الصحف على متن رحلاتها.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية إن "الزيلعي" طالب، من خلال توصيته، بأنه في حالة عدم التزام الخطوط السعودية بتقديم ذلك، فإن عليها إعادة القيمة المالية التي استقطعت من تذاكر رحلاتها الداخلية مقابل تقديم الوجبة الساخنة والصحف الورقية.

وقال "الزيلعي" إن مسوغات توصيته أتت بعدما ألغت الخطوط السعودية الوجبة الساخنة على متن رحلاتها الداخلية التي تستغرق ساعة طيران فأكثر، وأن كثيراً من المسافرين لا يفضلون الوجبة الباردة خلال تنقلاتهم الجوية على متن الناقل الوطني.

وأضاف "ما دامت قيمة الوجبة تستقطع من تذاكرهم، فمن حقهم أن يقدم لهم الوجبات الساخنة".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي يعقدها اليوم الإثنين على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط السعودية بتكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية، لتكون منافساً عالمياً وتحقق الربحية، ودراسة مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها، وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل.

وكانت الخطوط السعودية بدأت، منذ فبراير/شباط الماضي، بتطبيق مجموعة قرارات فيما يخص تموين الطائرات لكل من الركاب وطاقم غرفة قائد الطائرة منها قرار إيقاف وتقليص بعض الوجبات المقدمة سابقاً لطاقم الطائرة كالتالي:

الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية (الخدمة الأولى والخدمة الثانية) الذين تكون رحلتهم من الساعة 12 مساء إلى 10 صباحاً ستتحول من وجبات ساخنة إلى وجبات الـ "سناك بوكس" التي قد تحتوي على (عصير، بسكوت، ساندوش) على رحلات الرياض إلى روما، رانكفورت، ميلانو، جنيف، باريس، ميونخ، لندن. ورحلات جدة إلى مانشستر، مدريد، لندن، ميونخ، باريس، جنيف، فرانكفورت، ميلانو.

إلغاء تقديم الساندوش والفواكه لطاقم القيادة في جميع الرحلات الداخلية بين المحطات الرئيسية التالية (جدة الرياض الدمام المدينة) 3 إلغاء الوجبات الساخنة لطاقم القيادة على جميع رحلات أوروبا التي تكون من الساعة 3 إلى الساعة 5:59.