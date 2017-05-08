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مواصلات

"طرق دبي" توفر خدمة الفيري لمشاهدة سباق القفال 2017

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
"طرق دبي" توفر خدمة الفيري لمشاهدة سباق القفال 2017
ستنطلق الفيري من محطة مارينا مول

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عن توفير تذاكر للراغبين من الجمهور لمشاهدة سباق (القفال 2017)، من خلال استخدام وسيلة النقل البحري فيري دبي، والذي تنطلق فعالياته في  13 مايو الجاري.

وقال السيد منصور رحمه الفلاسي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: يأتي اهتمام هيئة الطرق والمواصلات ومشاركتها في سباق القفال للسنة الرابعة على التوالي، من أجل إحياء وتجديد هذا النوع من السباقات البحرية القديمة وتعريف الأجيال الجديدة بها، خاصة أن هذا السباق يعرّف أفراد مجتمعنا بالسفن الشراعية والتي كانت تستخدم في الصيد ونقل البضائع، لا سيما أن السباق يحكي تاريخ الإمارات وحياة أهلها التي ارتبطت بالبحر الذي كان ملاذا آمنا لهم ومصدر رزق وفير ودخل مستمر، موضحا أنه بإمكان الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة سباق (القفال 2017) للسفن الشراعية من على متن فيري دبي شراء تذاكر الرحلة من خلال الاتصال بالرقمين (0502182767) و (0562190276).

وأكد الفلاسي، أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائما على المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات المجتمعية والاقتصادية والرياضية، بالإضافة إلى المبادرات التراثية التي تلعب دورا حيويا في إعادتنا إلى الماضي الإماراتي العريق، الذي يعكس مدى اهتمام أجدادنا في منطقة الخليج العربي بالحياة البحرية والغوص وصيد اللؤلؤ.

 

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