موانئ دبي العالمية توضح تفاصيل حادث اصطدام يوم الخميس

أعلنت موانئ دبي العالمية عن تفاصيل حادث وقع يوم الخميس 4 مايو في ميناء جبل علي في المحطة 1، ويشير البيان أنه عند رسو السفينة -CMA CGM، فإنها صطدمت جدار الميناء وساق رافعة رصيف مما تسبب في سقوط الرافعة. كما انحرفت رافعة أخرى خلال الحادث لكنها بقيت منتصبة ومستقرة. ويضيف البيان الموقع من قبل إدارة موانئ دبي العالمية، إن أولوية الشركة الأهم لديها هي سلامة موظفيها وزوار الميناء.

ويتابع البيان بأن فرق السلامة في الميناء استجابوا فورا وخلال 5 دقائق من وقت وقوع الحادث انضم إليهم الفريق العالمي للعمل مع فرق الطوارئ الخارجية وتم إخلاء المنطقة وإنشاء منطقة عازلة كما استخدمت الطائرات المسيرة عن بعد لمسح المنطقة والبحث عن أي شخص لضمان سلامة فرق الاستجابة وأي شخص قد يحتاج لمساعدة طبية.

ونجم عن الحادث إصابة واحدة متوسطة و9 إصابات ثانوية ولكن دون وقوع أي ضحية.

وتم تلقي العلاج الطبي لجميع الإصابات البسيطة في عيادة موانئ دبي الطبية العالمية في المحطة، في حين تم نقل الرجل المصاب بإصابة متوسطة، ذراع وساق مكسور إلى المستشفى وهو حاليا في حالة مستقرة. ويجرى حاليا تحقيق لمعرفة سبب الحادث. وسيتم إزالة رافعة الرصيف المنهارة بعد كل إجراءات السلامة اللازمة بمجرد الانتهاء من التحقيق. أما الرافعة الثانية فهي قيد التقييم من أجل السلامة الهيكلية وليس قيد الاستخدام حتى إشعار آخر. واتخذت جميع التدابير اللازمة للتقليل إلى أدنى حد من تعطيل الخدمة للعملاء أثناء تفعيل الاستجابة للطوارئ وفي مرحلة التحقيق اللاحقة. نشكر طاقم سما سغم، خدمات الاستجابة للطوارئ الخارجية وفرق السلامة وعمليات دب العالمية والذين عملوا معا، وضمان عدم وقوع إصابات خطيرة وأي وفيات. فريق إدارة موانئ دبي العالمية