تطبيق على الهواتف الذكية يتيح للسعوديين تقديم البلاغات عن طرق المملكة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - دشن وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان الحمدان مؤخراً تطبيق بلاغات "طرق" الذي يهدف إلى تقديم البلاغات عن الطرق في المملكة وذلك لتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء.

وقالت وزارة النقل في بيان لها إن تطبيق "طرق" يهدف إلى تسهيل تلقي البلاغات والملاحظات والمقترحات، ويعد بداية للتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى التي تشرف على طرق المملكة عبر وسيلة سهلة وميسرة للمستفيدين لتقديم البلاغات من خلال منصة موحدة حول كل ما يتعلق بالطرق السعودية.

وأضافت أن التطبيق يمنح المستخدم إمكانية الاختيار من بين مجموعة من البلاغات المتعلقة بالخدمات المقدمة للطرق، مثل الإبلاغ عن مواقع تجمعات للأمطار، والتشققات في الطرق، والهبوط والحفر، والانجراف لسطح طريق، إنارة الطرق، ملاحظات على الجسور أو العبّارات، وسائل السلامة في الطريق، ووجود إبل سائبة، وأخيراً وجود مخالفات أو عوائق على الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل.

يذكر أن وزارة النقل تعتزم خصخصة الطرق التي تربط مدن السعودية بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل عبر إسناد إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص، وتحصيل رسوم على استخدامها بعد العام 2018.