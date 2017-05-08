"كريم" تمنع سائقيها من مخاطبة زبائنها بالسعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - منعت شركة "كريم" المتخصصة بتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية قائدي مركباتها (الكباتن) من مخاطبة الزبائن في السعودية دون إذن مسبق وذلك لحرصها على تجويد الخدمة معتبرة تجاوز هذا الاشتراط أمراً مخالفاً لسياساتها.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مدير عام الشركة في المملكة المهندس حاتم الكاهلي إن بعض الاجتهادات التي يبادر بها قائدو المركبات لديهم مثل تقديم الحلوى أو السماح للزبائن بتشغيل الموسيقى عبر سلك AUX لا يسبب لهم إزعاجاً مطلقاً.

وقال "الكاهلي" إن هناك خدمات يقدمها قائدو مركباتها تعود إلى رغبة العميل، نافياً صلة شركته بالمقطع المتداول أخيراً، المتعلّق باستخدام أحد الزبائن أركيلة داخل المركبة، قائلاً إن "الأمر لا يتعلق بشركة كريم، وقد تم التحقق من ذلك".

وأوضح أن شركة كريم تطلق مئات الرحلات السريّة يومياً، يقوم بها متسوّقون سريّون لتقييم الخدمة، وقال "يأتي بذلك من أجل التعامل مع السلبيات واستبدالها بالإيجابيات، أيضاً لإعانة قائدي مركباتها على الوصول إلى أجود خدمة، من خلال ملاحظة مستوى انخفاض الخدمة، ومعرفة سبب ذلك".

وقال إن "عدد قائدي المركبات الذين يعملون لدى شركة كريم يتجاوز الـ 60 ألفاً".

شروط قبول المركبة

أوضح "الكاهلي" إن من اشتراطات قبول المركبة لدى كريم ألا تقل سنة الصنع عن سنة 2012، وذلك التزاماً بإجراءات وزارة النقل.

مشاوير إلى دول الخليج المجاورة

وأكد أن لدى كريم خدمة المشاوير إلى دول الخليج المجاورة، وتحديداً من المنطقة الشرقية ارتباطاً بالبحرين والعكس، أيضاً من الأحساء وقطر والعكس، وذلك بأسعار ثابتة تتراوح ما بين 250 حتى 350 ريالا للبحرين بحسب نوع السيارة، و550 ريال لخدمة قطر بسيارة MAX، وهي خدمات تشهد طلباً عالياً من الزبائن للتنقل بين المملكة ودول الخليج.

وتعمل "كريم" في 10 مدن داخل السعودية، تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر والجبيل والظهران والقصيم والأحساء، وهي خدمة تسمح للمستخدمين توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية من خلال حجز المركبة لوقت وتاريخ محدد (حجز لاحق) أو توجيهها فوراً لموقع طالب الخدمة.

وتأسست "كريم" في يوليو/تموز 2012، ويساهم في الشركة صندوق رأس المال الجريء التابع لشركة الاتصالات السعودية، ومجموعة الطيار للسفر القابضة، وومضة كابيتال ومجموعة أبراج والعديد من الشركات الأخرى، وتدير "كريم" مكاتب لها في 18 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.