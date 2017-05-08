السعودية: لا رسوم على الطرق حتى نهاية 2018

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد مسؤول في وزارة النقل السعودية أن فرض الرسوم على طرق المملكة ما زال مشروعاً قيد الدراسة على أن تظهر النتائج والتوصيات بنهاية العام 2018.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن المستشار والمشرف العام على التسويق والاتصال المتحدث الرسمي بوزارة النقل تركي الطعيمي إنه لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية قبل ظهور نتائج الدراسة، إضافة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تقييم تنفيذ طرق جديدة يتم من خلالها مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف "الطعيمي" أن الوزارة دعت عددا من الشركات العالمية وشركات متخصصة في امتيازات إدارة الطرق لدراسة الفرص الاستثمارية بما يخدم أهداف الوزارة لرفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات للمستفيدين على الطرق.

وتعتزم وزارة النقل خصخصة الطرق التي تربط مدن السعودية بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل عبر إسناد إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص، وتحصيل رسوم على استخدامها على غرار خصخصة المطارات التي طبقتها أخيراً.

وقال وزير النقل سليمان الحمدان في أبريل/نيسان الماضي إن "القطاع الخاص هو جزء من برنامج التخصيص في خطة الطيران المدني، وهذا البرنامج اعتمد وأقر من مجلس الوزراء وتم التنويه عنه في رؤية المملكة 2030، وبدء تنفيذه بمشاركة فاعلة بين الهيئة العامة للطيران والقطاع الخاص في بناء وتشغيل المطارات ومنحت الامتيازات لعدد من السنوات".

وقالت الوزارة في بيان لها في أبريل/نيسان الماضي إنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر القادمة حيث تنهي الوزارة الدراسة ووضع الخطط الأولية للبدء في بعض الطرق السريعة وبالتحديد على الشاحنات التجارية، بالإضافة إلى تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.