الخطوط القطرية ترتبط بعقد شراكة مع الفيفا حتى 2022

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتصبح الشريك الرسمي والطيران الرسمي للإتحاد حتى عام 2022 في صفقة رعاية ضخمة.

ووفق بيان وصل أريبيان بزنس، سترعى الناقلة القطرية كل من كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 في روسيا وكأس العالم للأندية وكأس العالم للسيدات وكأس العالم 2022 في قطر.

وسوف تحصل الخطوط الجوية القطرية على العديد من الحقوق التسويقية وحقوق وضع شعارها على اللوحات الإعلانية خلال بطولتي كأس العالم القادمتين، حيث من المتوقع لكل بطولة أن تجذب عدداً ضخماً من المتابعين يصل إلى 2 مليار متابع. وسوف تحصل الناقلة القطرية كذلك على حقوق وضع شعارها في الملاعب خلال عدداً من المنافسات، بما في ذلك كأس العالم تحت 20 سنة، وكأس العالم لكرة الصالات، وكأس العالم التفاعلية – التي تعد أضخم بطولة ألعاب الكترونية في العالم.

ويأتي هذا الإعلان اليوم ليؤكد استراتيجية الرعاية الرائدة لدى الخطوط الجوية القطرية للأندية الكبرى والأحداث الرياضية العالمية، والتي تشمل الشراكة مع نادي برشلونة لكرة القدم، ونادي الأهلي السعودي، وسباقات الفورمولا إي في باريس ونيويورك، وبطولة العالم للدراجات الهوائية التي أقيمت مؤخراً في الدوحة – قطر، ورعاية كل من بطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات وبطولة قطر اكسون موبيل المفتوحة للتنس.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تتفهم الخطوط الجوية القطرية قوّة الرياضة في جمع الناس معاً بروح المنافسة الوديّة. ومن هذا المنطلق، ستقوم الناقلة الوطنية لدولة قطر برعاية بطولة كأس العالم بنسختيه القادمتين، حيث يعد هذا الحدث أكثر البطولات الرياضية شعبيةً في العالم. ونتطلع قدماً إلى الاحتفال بالانتصارات مع المشجعين، وسوف نستلهم احتفالاتنا من المهارات الفنية للاعبين ومن إثارة كل مباراة خلال كأس العالم حتى بطولة 2022 التي ستقام بكل فخر في دولتنا الحبيبة قطر".

من جهتها, قالت السيدة فاطمة سامورا، الأمين العام للإتحاد الدولي لكرة القدم: "يُسعد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يوقع اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية القطرية، واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم والشهيرة بتقديم العديد من الابتكارات في قطاع الطيران. وتعدّ الخطوط الجوية القطرية شريكاً مثالياً للإتحاد الدولي الذي يستعد لتنظيم أول كأس عالم في منطقة الخليج العربي عام 2022 في قطر، ونتطلع قدماً للعمل يداً بيد بهدف الترويج لمسابقات الفيفا وكرة القدم في شتى أنحاء العالم".

إن الإتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا) هو منظمة يحكمها القانون السويسري منذ عام 1904 ومقرها زيوريخ. وتضم الفيفا 211 عضو وهدفها كما ينص النظام الداخلي، التطوير المستمر لكرة القدم.

وتعد الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر والرائدة في تقديم أحدث الخدمات في قطاع الطيران، واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً وتشغّل واحداً من أحدث الأساطيل في العالم. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية 197 طائرة حديثة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة عمل وسياحة في القارات الست. ومن الوجهات التي ستدشنها في 2017 كل من نيس وتشانغ ماي ودبلن وسكوبيه.

