السعودية: الترخيص لمقدمي خدمات جدد لمناولة البضائع والشحن في مطارات الرياض وجدة والدمام

تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني السعودية الترخيص لمقدمي خدمات جدد لمناولة البضائع والشحن لطائرات الشحن الجوي في مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام خلال العام 2017 لتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمة.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، يوم الجمعة الماضي، إن الهيئة العامة للطيران وجهت مؤخراً كل شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة من وإلى مطارات السعودية ومقدمي خدمات مناولة البضائع والشحن، بعدم توقيع أي عقود جديدة أو تجديدها لتقديم خدمات مناولة البضائع والشحن في هذه المطارات، حتى أبريل/نيسان 2018.

وكانت "الهيئة" قد أعلنت الأحد الماضي عن اختيار شركة "شانغي الدولية" المشغلة لمطار سنغافورة الدولي، لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، لمدة 20 عاماً.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران وافق في فبراير/شباط الماضي على تحويل مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى شركة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقوم بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة من بينها، تحميل وتفريغ الحمولات والبضائع، خدمات الركاب، خدمات مناولة الأمتعة، خدمات النقل، خدمات الساحة لشركات الطيران المختلفة.