Arabian business
مواصلات

دبي: 27.75 مليون درهم في المزاد العلني لأرقام السيارات "95 "

أريبيان بزنس
الأحد، 7 مايو 2017
دبي: 27.75 مليون درهم في المزاد العلني لأرقام السيارات "95 "

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مزادها العلني رقم "95 " للأرقام المميزة للسيارات، الذي أُقيم أمس، بلغ إجمالي إيراداته 27 مليونا و751 ألف درهم، بواقع 80 رقماً، وأن أربعة أرقام استأثرت بمعظم مداخيل المزاد، وسط منافسة شهدت حضورا كبيرا من المشاركين والمسجلين من شرائح المجتمع كافة.

وفي التفاصيل، قال السيد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن إيرادات المزاد العلني 95 ، التي بلغت 27 مليونا و751 ألف درهم، تعكس مدى الإقبال الملحوظ لهذه النوعية من الأنشطة التجارية التي تنظمها الهيئة، وإن الرقم "13/R " قد حقق الإيراد الأعلى بقيمة مليونين و920 ألف درهم، فيما جلب الرقم "33/H " دخلاً يقدر بـمليونين و820 ألف درهم، في حين حقق الرقم " 69/O" مليونا و680 ألف درهم، في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات الرقم "66666/S " 680 ألف درهم، وتفاوت باقي الإجمالي على عدد من الأرقام المميزة.

وأضاف: إن ميزة مزادات الأرقام التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات، أنها تتسم بالشفافية والحماسة ومواكبة تطلعات متعامليها وطموحاتهم في عالم أرقام السيارات الذي يمثل لهم جزءاً من شخصيتهم وتميزهم، من حيث تعزيز شعورهم بمتعة الاقتناء، وهو ما يعكس حرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق غايتها الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس". 

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

رعب وخوف إثر وفاة قائد طائرة أثناء تحليقها بين المغرب وبلجيكا

تعرف إلى جنسيات السائقين المثاليين في دبي

45 مليون راكب استخدموا مركبات الأجرة لشركات الامتياز في دبي خلال الربع الأول لـ2017

الخطوط السعودية تبيع نشاط طبي بـ 1.9 مليار ريال

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

إغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة بأبوظبي

اعتماد نظام بدل طبيعة العمل في حكومة عجمان

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »