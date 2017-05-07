دبي: 27.75 مليون درهم في المزاد العلني لأرقام السيارات "95 "

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مزادها العلني رقم "95 " للأرقام المميزة للسيارات، الذي أُقيم أمس، بلغ إجمالي إيراداته 27 مليونا و751 ألف درهم، بواقع 80 رقماً، وأن أربعة أرقام استأثرت بمعظم مداخيل المزاد، وسط منافسة شهدت حضورا كبيرا من المشاركين والمسجلين من شرائح المجتمع كافة.

وفي التفاصيل، قال السيد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن إيرادات المزاد العلني 95 ، التي بلغت 27 مليونا و751 ألف درهم، تعكس مدى الإقبال الملحوظ لهذه النوعية من الأنشطة التجارية التي تنظمها الهيئة، وإن الرقم "13/R " قد حقق الإيراد الأعلى بقيمة مليونين و920 ألف درهم، فيما جلب الرقم "33/H " دخلاً يقدر بـمليونين و820 ألف درهم، في حين حقق الرقم " 69/O" مليونا و680 ألف درهم، في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات الرقم "66666/S " 680 ألف درهم، وتفاوت باقي الإجمالي على عدد من الأرقام المميزة.

وأضاف: إن ميزة مزادات الأرقام التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات، أنها تتسم بالشفافية والحماسة ومواكبة تطلعات متعامليها وطموحاتهم في عالم أرقام السيارات الذي يمثل لهم جزءاً من شخصيتهم وتميزهم، من حيث تعزيز شعورهم بمتعة الاقتناء، وهو ما يعكس حرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق غايتها الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس".