تعرف إلى جنسيات السائقين المثاليين في دبي

حصد الذكور نصيب الأسد من جوائز النقاط البيضاء بواقع 1344 ذكر بنسبة تقدر ب 67% مقابل 656 أنثى من أصل 2000 فيما تساوى الفائزون بحسب فئات المرأة حيث بلغ عدد الإماراتيين 500 والعرب العدد نفسه كما سجل الآسيويون نفس الرقم وكذلك الأوربيون، وفق ما أدلى به العقيد جمال البناي مدير إدارة المرور في شرطة دبي بالإنابة.

وأعلن البناي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر إدارة مرور دبي، وفق صحيفة الإتحاد، أن البريطانيين يتصدرون قائمة السائقين المثاليين بواقع 150 شخصا وأيضا الهنود بواقع 315 سائقا، كاشفا عن إطلاق مبادرة الدوريات البيضاء التي ستبدأ بمركبتين فارهتين حيث سيتم تتبع السائقين بصورة سرية.

وفي حال كانت قيادة السائق آمنة وبدون مخالفات، سيتم تكريمه للعام المقبل. كما سيتم إطلاق مبادرة التسويق المباشر لمشروع النقاط البيضاء عن طريق اختيار شخص بشكل عشوائي في أحد المراكز التجارية في دبي.

ويعد نظام النقاط البيضاء من أفضل الأنظمة المستحدثة في العالم حتى الآن لصالح السائقين الملتزمين وذلك عن طريق منحهم نقاطاً بيضاء كل سنة في حالة عدم ارتكاب أي مخالفات، ترحيل هذه النقاط إلى العام الذي يليه بحيث تمحو النقاط السوداء في حالة المخالفة.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتكريم السائقين المثاليين كل عام والذين لم يرتكبوا مخالفات على مدار العام، ويتم منحهم هدايا عينية ومادية كنوع من التشجيع والبالغ عددهم الإجمالي 26 ألف و740 شخصا لعام 2016.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن شرطة دبي لديها خطة استراتيجية مرورية شاملة للوصول بوفيات حوادث السير على طرق الإمارة إلى صفر وفاة بحلول عام 2020 تتضمن إطلاق مبادرات جيدة لتوعية أفراد المجتمع وتشجيعهم على خفض مخالفاتهم وحوادثهم، ومن بينها مبادرة نظام النقاط البيضاء التي وجدت ترحيباً كبيراً من كافة الأوساط المجتمعية.

وقال إن نظام «النقاط البيضاء» يهدف إلى تحفيز السائقين الملتزمين في الإمارة، متضمناً مكافآت مالية واستبدالها بالنقاط السوداء، وإلغاء مخالفات وفترات حجز، بقيمة 3000 درهم، فضلاً عن الدخول في سحب على سيارة.موضحا أن نظام النقاط البيضاء يشمل الأشخاص الذين يحملون رخص قيادة صادرة من إمارة دبي وسارية المفعول ويبلغ عدد النقاط البيضاء المقررة للشخص الواحد 12 نقطة سنوياً، بواقع نقطة في الشهر، ويتم منحها وفق اشتراطات محددة، تشمل عدم تسجيل أي مخالفة مرورية في ملف رخصة القيادة، أو ملف المركبة المسجلة باسم صاحب الرخصة خلال السنة الميلادية، وتشمل مخالفات «سالك».