45 مليون راكب استخدموا مركبات الأجرة لشركات الامتياز في دبي خلال الربع الأول لـ2017

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة لشركات الامتياز بلغ /44/ مليونا و/883/ ألفا و/737/ راكبا خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بواقع /25/ مليونا و/795/ ألفا و/251/ رحلة عن الفترة ذاتها.

وقال السيد عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن هذا العدد يعكس مدى الإقبال الكبير على هذه الخدمة نتيجة التحسينات التي تجريها المؤسسة أولا بأول على مركبات الأجرة سواء بتوفير وسائل عدة لدفع التعرفة "نقدا أو بطاقة الائتمان" أو التدريبات التي تجريها شركات الامتياز للسائقين للوصول بهم إلى أفضل معايير القيادة سلوكا وممارسة .

وأضاف إن عدد مستخدمي مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز خلال الربع الأول من العام الجاري والتي يبلغ عددها 10 آلاف و/38/ مركبة أجرة قد توزع على "تاكسي دبي" /21/ مليونا و/50/ ألفا و/701/ راكب بواقع /12/ مليونا و/981/ ألفا و/104/ آلاف رحلة.

أما "تاكسي العربية" فقد نقل /4/ ملايين و/413/ ألفا و/867/ راكبا بواقع مليونين و/536/ ألفا و/705/ رحلات .. و"كارس تاكسي" /9/ ملايين و/241/ ألفا و/253/ راكبا بواقع /5/ ملايين و/311/ ألفا و/65/ رحلة.

فيما نقلت شركة "مترو تاكسي" /3/ ملايين و/471/ ألفا و/457/ راكبا من خلال مليون و/995/ ألفا و/90/ رحلة ونقل "التاكسي الوطني" /6/ ملايين و/534/ ألفا و/339/ راكبا بواقع /3/ ملايين و/755/ ألفا و/367/ رحلة.

أما "تاكسي المدينة" فقد نقل /172/ ألفا و/121/ راكبا بواقع /98/ ألفا و/920/ رحلة.

وأكد آل علي أن خدمة مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة المواصلات العامة تلقى اهتماما كبيرا من قيادة الهيئة بوصفها تلبي الخصوصية التي ينشدها عدد كبير من المستفيدين من الخدمة وأن الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال وغيره من وسائل النقل الجماعي تأتي تجسيدا للغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس" وتحقيقا لرؤية الهيئة "تنقل آمن وسهل للجميع.