"الاتحاد للطيران" توفر إقامة مجانية لليلة واحدة عند التوقف في أبوظبي

توفر الاتحاد للطيران إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في فندق ذي راديسون بلو في جزيرة ياس أبوظبي لجميع ضيوف الدرجة السياحية القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان وذلك عند التوقف في العاصمة أبوظبي ويسري العرض بدءاً من الآن وحتى 15 سبتمبر القادم.

وذكر محمد البلوكي النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، وفق وكالة أنباء الإمارات،أن العرض يهدف إلى إتاحة الوقت للضيوف لاستكشاف الكثير من معالم الجذب التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي خلال فترة توقفهم والتي تضمّ الصحاري الرائعة ومسجد الشيخ زايد الكبير الذي يعتبر واحداً من أكبر المساجد في العالم فضلاً عن الكثير من المعالم التي تستحق الزيارة في جزيرة ياس ناهيكم عن الفنادق والمطاعم عالمية المستوى في الإمارة.

وتقوم الاتحاد للطيران بإدارة برامج توقف في أبوظبي منذ عام 2011 وتقدم للضيوف مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل الاستقبال والمساعدة في المطار والنقل والفنادق والرحلات وخدمات التأشيرات.