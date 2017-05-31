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مواصلات

الخطوط السعودية تنفي ابتعاث 30 مواطنة لدراسة الطيران

أريبيان بزنس
الأربعاء، 31 مايو 2017
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الخطوط السعودية تنفي ابتعاث 30 مواطنة لدراسة الطيران

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفت شركة الخطوط الجوية السعودية -التي تديرها الدولة- ابتعاث 30 مواطنة سعودية لدراسة علوم الطيران في الولايات المتحدة وكندا كما تردد في وسائل إعلام مؤخراً.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مسؤول في الخطوط السعودية نفيه ما تردّد أخيراً بخصوص قبول عدد من السعوديات للتدريب ودراسة علوم الطيران، مؤكداً أنه في الوقت الحالي هناك أعداد كبيرة من الحاصلين على رخص الطيران والمبتعثين لدراسة علوم الطيران من الشباب السعوديين، ما ينفي الحاجة إلى ابتعاث سعوديات للتدريب على الطيران.

 

وقال المصدر المسؤول -دون أن تذكر الصحيفة المقربة من وزارة الداخلية اسمه- إن الخطوط السعودية "كانت سبّاقة في توفير المجال أمام المرأة السعودية لخدمة بلادها من خلال العمل بالمؤسسة وفق الضوابط الشرعية، حيث أثبتت جدارتها وتفوقها في مهام عملها بالشؤون المالية وتقنية المعلومات ومركز الاتصال الموحد للحجز وغيرها".

 

وأضاف "أنه في الوقت الحالي لا حاجة إلى ابتعاث سعوديات للتدريب على الطيران".

 

وذكرت الصحيفة أن عدد السعوديات العاملات بالخطوط السعودية يصل حالياً إلى نحو 500 سيدة يعملن في عدد من المجالات، وفق خطة تتضمن التوسع في هذا التوجّه، بما يوافق الضوابط الشرعية ويُواكب ما تشهده أنشطة المؤسسة من تنوّع وتطوير متسارعين.

 

وكانت تقارير عدة ذكرت، قبل يومين، أن الخطوط السعودية -المملوكة للدولة- تعتزم ابتعاث 30 شابة سعودية لدراسة الطيران، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للمرحلة الثالثة 1436 - 1440.

 

 

 

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