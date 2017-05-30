الشارقة تنشر 30 جهاز رادار ذكي على الطرق الداخلية والخارجية

تابعت شرطة الشارقة تنفيذ خططها الخاصة بنشر أنظمة ضبط السرعة "الرادار" في جميع الطرق الخارجية والداخلية بإمارة الشارقة، وتنبيه السائقين بمختلف فئاتهم، إلى وجود هذه الأنظمة، وحثهم على التقيد بحدود السرعة المقررة على الطريق تفادياً لوقوع الحوادث والتعرض لمفاجآت الطرق والمخاطر التي يتعذر عليهم تفاديها بسبب السرعة الزائدة للمركبة.

وأشار العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وفق لموقع الشارقة 24 الإلكتروني، إلى أنه تم الانتهاء ء خلال الأسابيع الماضية من نشر 30 جهاز رادار ذكي على معظم الطرق الخارجية والداخلية في إمارة الشارقة، ومنها شارع الذيد، وشارع مليحة، وشارع الامارات، وشارع محمد بن زايد، وغيرها من الشوارع والطرق الحيوية.

وتتميز هذه الأنظمة الذكية بقدرتها على رصد العديد من التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها السائقون، بالإضافة إلى مخالفة السرعة الزائدة، ومن بين التجاوزات التي يتم ضبطها تجاوز حدود السرعة المقررة، وضبط السرعة الوسطية "بين جهازي رادار على الطريق، ورصد عدم التزام الشاحنات والمركبات الثقيلة بخط السير الإلزامي، وحالات التجاوز من كتف الطريق، وتحميل مركبة ثقيلة بصورة تشكل خطراً على الغير والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة على الطريق، بالإضافة إلى مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات أثناء سيرها على الطريق، كما يتميز الرادار الذكي بقدرته على تسجيل مشاهد حيه ومباشره للأخطاء والتجاوزات التي يرتكبها السائقون.





وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن تطلعاته إلى أن يؤدي التوسع في نشر أنظمة ضبط السرعة الجديدة "الرادار الذكي" إلى الحد من مخالفات تجاوز السرعة وحالات القيادة بطيش وتهور، وتقليل الحوادث والمخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع، أسوة بما تحقق من نتائج إيجابية وتراجع في معدلات الحوادث المرورية على بعض الطرق التي سبق أن تم تزويدها بأنظمة الرادار.