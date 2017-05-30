"طيران الإمارات" تكشف عن تحديثات الدرجة الأولى نوفمبر المقبل

تعتزم "طيران الإمارات" الكشف عن منتجاتها الجديدة للدرجة الأولى خلال معرض دبي الدولي للطيران الذي من المنتظر انعقاده في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تظهر مقصورة الدرجة الأولى الجديدة على إحدى طائرات البوينج 777-300ER حيث ستحتوي على /6/ أجنحة خاصة بتوزيع1-1-1 مقارنة مع الأجنحة الـ/8/ حاليا على طائرات البوينج 777 بتوزيع 1-2-1.

وإضافة إلى الدرجة الأولى ذات التصميم الجديد، ستخضع مقصورات درجتي رجال الأعمال والسياحية على طائرة البوينج 777-300ER الجديدة لبعض التحديثات الأخرى، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، فيما ستقرر "طيران الإمارات" لاحقا الوجهات التي ستعمل عليها الطائرة ذات التصميم الجديد بعد انتهاء معرض دبي للطيران 2017.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات " نسعى باستمرار إلى تحسين المنتجات والخدمات التي نوفرها في جميع المقصورات.. لكن ما سيشهده عملاؤنا من تحسينات على طائرات البوينج 777 الجديدة اعتبارا من شهر نوفمبر سيأخذ تجربتهم الجوية إلى مستويات أعلى".. معربا عن سعادته بالكشف عن التحديثات التي أجريت على مقصورات الدرجة الأولى والتجارب التي ستوفر على متن البوينج 777، والتي استغرق التخطيط لها وتطويرها سنوات من العمل .. مشيرا غل ى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وتعد "طيران الإمارات" أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777 ويضم أسطول الناقلة حاليا 162 طائرة من هذا الطراز تخدم /6/ قارات من مركزها الرئيس في دبي. يشار إلى أن "طيران الإمارات" كانت الرائدة عالميا في مفهوم الجناح الخاص منذ عام 2003 حيث أرست معايير جديدة للسفر في الدرجة الأولى.

وتتمتع الناقلة بسجل حافل من الابتكارات والريادات في خدماتها ومنتجاتها الجوية التي ساهمت في تغيير مفهوم تجربة المسافرين، وتشمل بعض هذه المنتجات: الشاور سبا والصالون الجوي على متن طائرات الإيرباص A380 والنظام الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية وإمكانية الاتصال في الجو من خلال خدمات الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني، إضافة إلى خدمات الاتصال بالهاتف المحمول والإنترنت اللاسلكي Wi-Fi.