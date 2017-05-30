"الاتحاد للطيران" تعزز وجهاتها المشغلة بـ "دريملاينر" بأوروبا

أعلنت "الاتحاد للطيران" اليوم عن خططها لتعزيز شبكة وجهاتها الأوروبية المشغلة بالطائرات طراز بوينغ 787 دريملاينر عبر إدخالها طائرات من طراز بوينغ 787-9 لخدمة الرحلات إلى أمستردام ومدريد.

ومن المقرر إدخال طائرات دريملاينر المتطورة التي تتسع إلى 299 مقعدا لخدمة رحلات الشركة المنتظمة على مدار العام إلى أمستردام بدءا من 1 سبتمبر وإلى مدريد بدءا من 1 أكتوبر لتنضم بذلك أمستردام ومدريد إلى دوسلدورف وزيورخ ضمن شبكة الوجهات الأوروبية الأخرى للشركة التي تخدمها طائراتها من طراز دريملاينر.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، سوف تشغل الشركة كذلك طائرة من طراز بوينغ 787-9 موسميا لخدمة الرحلات إلى أثينا خلال أشهر الصيف. ومع التسليم المقرر على مراحل لتسع طائرات من طراز بوينغ 787-9 خلال هذا العام، يتم إدخال الطائرات التسع تدريجيا لخدمة عدد من الوجهات الدولية انطلاقا من مركز التشغيل الرئيسي للشركة في مطار أبوظبي الدولي.

وتشغل الاتحاد للطيران في الوقت الراهن 13 طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر إلى 11 وجهة تشمل كلا من واشنطن العاصمة ودوسلدورف وزيورخ وجوهانسبرغ وعمان والرياض وسنغافورة وشنغهاي وطوكيو وبيرث وبريسبين انطلاقا من أبوظبي.

ومن المقرر انضمام وجهات بيروت وبكين وسيئول وملبورن إلى شبكة وجهات الشركة المشغلة بالطائرات طراز 787 على مدار الأشهر القليلة القادمة.

وسيحظى الضيوف المسافرون على وجهة أمستردام بتجارب السفر المميزة على متن الطائرة 787 دريملاينر بدءا من 2 يونيو إلى 30 يونيو لتلبية الطلب على تلك الوجهة خلال فترة الذروة في مستهل موسم الصيف.

ومن المقرر كذلك أن تعزز الشركة رحلاتها إلى مدريد المشغلة حاليا بمعدل /4/ رحلات أسبوعيا عبر إضافة رحلات جديدة لتصبح بمعدل رحلة يوميا بدءا من 1 يونيو.

وتتضمن المقصورات الداخلية لطائرات الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر المبهرة 28 " استوديو درجة رجال الأعمال " و271 " مقعدا ذكيا " بالدرجة السياحية بما يوفر للضيوف أرقى مستويات الراحة والترفيه وخدمات الاتصالات على متن الطائرة.

واستوحيت كافة الديكورات وأنظمة الإضاءة على متن الطائرة من الفن العربي المعاصر بما يتكامل مع التصميم المميز لألوان طلاء طائرات الاتحاد للطيران والذي يحمل اسم "معالم من أبوظبي" الذي أطلقته الشركة عام 2014.

ومن المقرر أن تتسلم الاتحاد للطيران 58 طائرة دريملاينر إضافية على مدار السنوات القليلة القادمة.