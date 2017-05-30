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الإمارات تبدأ بسحب سيارات بي إم دبليو المعيبة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 30 مايو 2017
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الإمارات تبدأ بسحب سيارات بي إم دبليو المعيبة

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية بدء سحب الطرازات المنتجة خلال الفترة من 2005-2008 من سيارة بي إم دبليو المعيبة من أسواق الدولة اعتباراً من أمس الإثنين.

 

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية أمس الإثنين عن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن وزارة الاقتصاد تأكيده أنه تواصل يوم الأحد الماضي مع وكيل بي إم دبليو في الإمارات للاستفسار عن بيع سيارات من الفئة السابعة التي تم إنتاجها بين 2005-2008 لسحبها من أسواق الدولة ضمن عمليات الاستدعاء التي بدأت الشركة بها يوم السبت الماضي في أميركا بسحب أكثر من 45 ألف سيارة مباعة بسبب عيوب في الأبواب.

 

ووفقاً للبيان الصادر عن عملية الاستدعاء الأميركية، فإن العيوب في أبواب السيارة تؤدي إلى فتحها بشكل مفاجئ أثناء تحركها، وبحسب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية، فإن عملية الاستدعاء تشمل 45484 سيارة من الفئة السابعة التي تم إنتاجها من 2005 إلى 2008.

 

وحددت الجهات الرقابية المشكلة التي يمكن أن تؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء سير السيارة، ويمكن أن يحدث هذا عندما يكون هناك شخص ما داخل السيارة يستند إلى الباب أو عندما تسير السيارة فوق سطح غير مستوٍ.

 

وأكد "النعيمي" أن سحب طرازات بي إم دبليو المعنية من الأسواق يأتي ضمن عمليات استرداد السلع يومياً، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع للحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات المعروضة في أسواق الدولة.

 

وأوضح أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، ويتم السحب بالتعاون مع وكلاء السيارات والمستوردين في الدولة.

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