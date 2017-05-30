"طيران الإمارات" تحقق بمحاولات الاحتيال باسمها بمزاعم تذاكر مجانية

تحقق "طيران الإمارات" بمحاولات الاحتيال باسمها من خلال عرض وهمية لتذاكر مجانية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر صورة لاعتراض برنامج الحماية في كمبيوتر محرر أريبيان بزنس للوصول إلى موقع نتيجة الضغط على عرض تذكرة مجانية بمناسبة احتفال مزعوم لشركة الطيران.



وانتشر عرض على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج لعروض مغرية وجوائز تخصصها شركات طيران رئيسة في الدولة، وتبين أن هذه الروابط تخفي فيروساً خطراً، يسرق البيانات الشخصية، مثل الصور، ويتيح إمكانية استخدامها في ابتزاز أصحابها لاحقاً».

إذ كشفت خلال الأيام الماضية عن قيام البعض باستغلال اسمها في إجراء محاولات للتصيد الاحتيالي للحصول على بيانات للمستخدمين.

ويعد الفيروس الإلكتروني هذا وسيلة قديمة نسبيا واسمه Mal/FBScam-A، بحسب شركة سوفوس التي تشير إلى مواقع إنترنت تستهدف مشتركي فيسبوك تقدم عروض على شكل استبيان، ويعتمد على تقديم دعوة للمستخدمين عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، للضغط على روابط معينة توهم المستخدم باستطلاعات غير حقيقية لجمع بياناتهم الشخصية، فيما يتولى القراصنة الإلكترونيين خلال تلك الفترة الاستيلاء على بيانات المستخدمين (صورهم، وبياناتهم البنكية على سبيل المثال)، من خلال برمجيات خبيثة.

وأشارت طيران الإمارات إلى أن آخر عملية تصيد احتيالي جرت باسمها أمس الإثنين 29 مايو، كانت من خلال موقع فيسبوك، إذ أوهم المحتالون المستخدمين بالمشاركة في دراسة استقصائية بدأت بسؤال 'هل سبق لك أن سافرت معنا'، قبل إغرائهم بالحصول على تذاكر مجانية.

ونبهت شركة طيران الإمارات المستخدمين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعدم الانسياق وراء العروض المزيفة، وعدم النقر على أي روابط استطلاعات وهمية، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستغلي اسم الشركة في النصب على المستخدمين.

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