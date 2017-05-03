الخطوط السعودية تبيع نشاط طبي بـ 1.9 مليار ريال

قالت مصادر مطلعة إن الخطوط الجوية العربية السعودية المملوكة للدولة بدأت بيع نشاطها للخدمات الطبية في جدة الذي تقدر قيمته بحوالي 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال) في إطار برنامج لتقليص الأصول غير الأساسية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادرها -التي طلبت عدم كشف هويتها نظراً لعدم علانية الأمر- إن النشاط الطبي، الذي يعمل تحت اسم "السعودية للخدمات الطبية" ويملك مستشفى كبيراً، قد يكون جذاباً للمستثمرين نظراً لانخفاض العرض عن الطلب في سوق الرعاية الصحية بجدة.

وخاطبت جدوى للاستثمار، التي تقدم المشورة في عملية البيع، مشترين محتملين وقد تتم عملية البيع بحلول الربع الثالث من العام. ولم ترد الخطوط السعودية ولا جدوى على طلبات للتعليق.

وقامت الخطوط السعودية بالفعل بفصل بعض الوحدات عن طريق إدراجها في سوق الأسهم حيث أدرجت الخطوط السعودية للتموين في العام 2012. لكن بيع المركز الطبي في جدة سيكون تخارجاً كاملاً حسبما ذكر أحد المصادر.

وعمليات البيع جزء من إستراتيجية مدتها خمس سنوات لتحويل شركة الطيران إلى الربحية بحلول عام 2020. وفي أواخر العام الماضي، عينت الخطوط السعودية يان ألبريخت رئيساً تنفيذياً جديداً لها.