طرق دبي تجدد السيارة بدفع غراماتها دون ربطها بغرامات سيارات المالك

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق خدمة جديدة لفئة الأفراد فقط الراغبين في تجديد مركباتهم حيث يمكن للمتعامل دفع مخالفات المركبة المعنية بالتجديد دون إلزامه بدفع مخالفات مركبات أخرى مسجلة في ملفه المروري، في إطار تحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس" وذلك توفيراً لوقت وجهد المتعاملين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وقال السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة: إن توفير خدمة عدم إلزام المتعامل بدفع مخالفات جميع مركباته المسجلة على ملفه المروري عند تجديد إحدى مركباته، يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وقت وجهد المتعاملين عند تجديد إحدى مركباتهم، حيث أن الاكتفاء بدفع مخالفات المركبة المعنية بالتجديد من شأنه إضفاء المزيد من المرونة والسهولة في إنجاز معاملتهم.

وأضاف: إن هيئة الطرق والمواصلات وفرت عدة قنوات لإنجاز المتعاملين لمعاملاتهم وهي: الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae ، وأجهزة الخدمة الذاتية "كيوسك"، والتطبيق الذكي "هيئة الطرق والمواصلات"، ومراكز إسعاد المتعاملين، مؤكدا أن الهيئة تعمل دائما على تجسيد الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس" على أرض الواقع، عبر تقديم خدمات متميزة ومبتكرة تسهم في إسعادهم، مؤكدا أن الهيئة تضع خدمة المتعاملين على رأس أجندة أعمالها وفقا لتوجيهات حكومة دبي الرشيدة الرامية إلى إسعاد سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين، وكذلك الزوار والسائحين.