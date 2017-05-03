الاتحاد للطيران تعرب عن خيبة أملها من قرار أليطاليا

أعربت الاتحاد للطيران اليوم عن خيبة أملها، لتقدّم شركة الطيران الإيطالية بطلب للحصول على إدارة استثنائية، وذلك على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها طيران الاتحاد في أليطاليا،.

وقال جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران "لقد بذلنا ما في وسعنا لدعم أليطاليا، بصفتنا مساهمًا في حصص أقلية، لكن يبدو جليًا أن الشركة تحتاج لإعادة هيكلية جذرية وبعيدة الأثر لتتمكن من البقاء والنمو في المستقبل. ومن دون دعم كافة الجهات المعنية في ما يخص إعادة الهيكلية تلك، فإننا لسنا مستعدين لمواصلة الاستثمار. وبالتالي ندعم القرار اللازم الذي اتخذه مجلس إدارة أليطاليا في تطبيق إدارة استثنائية."

وأضاف: "إننا نشعر بالخيبة، ذلك أنه وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الاتحاد للطيران إلى جانب غيرها من المساهمين في أليطاليا، لم تتمكّن شركة الطيران من المضي قدمًا في شكلها الحالي."

كما قال أيضًا: " تمكّنت الاستراتيجية الابتدائية التي طورت من قبل أليطاليا مع فترة استثمار مجموعة الاتحاد للطيران وبدأ العمل على تنفيذها منذ عام 2015 من تحقيق تحسينات هامة. إلا أن تحديات السوق الجديدة، بما في ذلك التنافس القوي من قبل الناقلات الجوية منخفضة التكاليف وآثار الأحداث الإرهابية على قوة الطلب على السياحة، باتت تعني الحاجة لتغييرات أبعد وأعمق."

وأردف قائلاً: "وبصفتنا مستثمرًا داعمًا، قمنا بالوفاء بالتزاماتنا كاملة منذ بداية استثماراتنا في حصص الأقلية. وساعد استثمارنا إلى جانب غيرنا من المساهمين، في حماية الآلاف من الوظائف على مدار السنوات الثلاث الماضية. نودّ أن نتقدّم بالشكر من المساهمين الآخرين، ومن الحكومة الإيطالية نظير التزامهم، حيث عملنا جنبًا إلى جنب منذ بدء مساهماتنا."

واختتم كلامه بالقول: "تبقى إيطاليا بالنسبة لنا سوقًا هامة، وسنواصل العمل مع أليطاليا باعتبارها شريكًا تجاريًا إلى جانب حضورنا في إيطاليا."

يذكر أن الاتحاد للطيران وأليطاليا وقعتا اتفاقية تنفيذية في شهر أغسطس من عام 2014، نتج عنها استثمار بقيمة 1,722 مليون يورو، من قبل الاتحاد للطيران وغيرها من المساهمين الإيطاليين وذلك لإعادة هيكلية طيران أليطاليا.

وصرحت شركة الطيران، أن على جميع ضيوفها ممن لديهم حجوزات مع الاتحاد للطيران على متن رحلات أليطاليا أو العكس، المضي قدمًا في ترتيبات سفرهم، حيث من المتوقع أن تواصل أليطاليا عملياتها التشغيلية. وستتواصل الاتحاد للطيران بشكل حثيث ومباشر مع الضيوف في حال طرأت أي تغييرات على الوضع القائم.



