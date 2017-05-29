اشتعال حريق بطائرة سعودية في مطار جدة

احترقت مقدمة طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية من طراز A320 اليوم الإثنين إثر حريق شب بإحدى معدات الخدمات الأرضية بالقرب من مقر صيانة الطائرات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، أوضحت إدارة المطار في بيان أن اشتعال الحريق بمقر صيانة طائرات الخطوط السعودية أدى إلى أضرار طفيفة بمقدمة إحدى الطائرات التي كانت تحت الصيانة.

وأكد إدارة المطار أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار سيطرت على الحريق دون إصابات بشرية.