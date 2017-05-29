الفطيم أوتومول تفتتح أكبر موقع لتجارة السيارات المستعملة في الإمارات

أعلنت شركة الفطيم أوتومول، أكبر تاجر تجزئة للسيارات المملوكة مسبقاً في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، عن افتتاح موقع متميز مع بدء الشهر القادم يمتد على مساحة 12 ألف متر مربع ويوفر للباحثين عن السيارات المستعملة في الإمارات واجهة جديدة مع افتتاح أكبر موقع في دولة الإمارات بدبي فستيفال سيتي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، سيتم افتتاح هذه الوجهة الجديدة مقابل ايكيا وإلى جانب إيس، وتستوعب الموقع أكثر من 400 سيارة من العلامات التجارية الشهيرة منها نيسان، تويوتا، هوندا، هيونداي، كيا، دودج، فورد، ميتسوبيشي، شيفروليه وجيب والكثير غيرها. كذلك سيتم عرض سيارات من العلامات التجارية الفاخرة من موديلات بي إم دبليو، مرسيدس، لكزس، فولفو، إنفينيتي، جاكوار، لاند روفر وبورش وغيرها.

وقال ديكلان مكلوسكى، المدير الإداري لشركة الفطيم أوتومول "في الفطيم أوتومول، نضع العميل في مقدمة كل شيء نقوم به. حيث انه جزءاً لا يتجزّأ من جوهر قيمنا. لذا ستقدم صالة العرض الجديدة عند افتتاحها، أوسع تشكيلة من السيارات المملوكة مسبقاً من العلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد".

وأضاف "حالياً، قد يكونالفطيم أوتومول أكبر علامة تجارية للسيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع وجود أكثر من 1000 سيارة عبر منافذنا، والمعروضة أيضاً عبر موقعنا اللإلكتروني. ومع هذا الموقع الجديد، سنكون قادرين على تقديم خيارات أوسع و أفضل إلى جميع عملائنا."

وفي تعليق له على نمو الأعمال، يقول مكلوسكى "في السنوات الماضية، شهدنا طلباً قوياً وثابتاً على السيارات المستعملة، مع نمو طفيف بنسبة 3 بالمئة عبر عملياتنا القائمة بين عامَي 2015 و2016. وتواصل هذا النمو خلال هذا العام، ولدينا توقعات بزيادة تبلغ 10 بالمئة عبر مواقعنا الحالية.ويوفر هذا الموقع الجديد في دبي فستيفال سيتي تشكيلة أوسع من السيارات، كما نتوقعأنه سيعمل على زيادة حجم مبيعاتنا".

ومنذ افتتاحها سنة 2001، أصبح شركة الفطيم أوتومول رائدة لسوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها حالياً أكثر من سبعة منافذ عبر دولة الإمارات، موزّعة على كلا من دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان ورأس الخيمة. إضافة إلى ذلك، أرست الفطيم أوتومول لنفسها سمعة واسعة وطيّبة في تقديم تشكيلة واسعة من العلامات التجارية والموديلات التي تلائم جميع الميزانيات.

وتبيع شركة الفطيم أوتومول سيارات لم يتجاوز عمرها خمس سنوات ولم تقطع أيضاً مسافة تتخطى 75 ألف كلم. كذلك تخضع كل سيارة إلى فحص شامل لـ 99 نقطة، ويتم إعدادها بالكامل لتبلغ أعلى المعايير قبل أن يتم عرضها للبيع. علاوة على ذلك، يكونلكل سيارة ضمان الذي تقدمه الفطيم أوتومول إلى جانب الأمان وراحة البال للعملاء.

وقال غرايم سيرز، مدير العمليات في شركة الفطيم أوتومول "إضافة إلى الموديلات التي تناسب الميزانيات المختلفة، تخضع كل السيارات التي تباع إلى فحص شامل وإلى إعدادها جيّداً قبل البيع." ويتابع: "قد يشكّل شراء سيارة مستعملة تحدياً صعباً لأنك لست متأكداً من حالة المركبة أو من تاريخها.ولكن هنا في الفطيم أوتومول، نعمل على إزالة هذه المخاوف من خلال توفير الفرصة للعملاء من شراء سيارات تم فحصها بالكامل والموافقة عليها من قبل فريق عمل من الخبراء عالي التدريب".

وبحسب البيان، تأسست شركة الفطيم أوتومول في عام 2001 لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن شراء أو بيع سيارات مملوكة مسبقاً.