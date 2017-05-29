طيران الإمارات "أفضل ناقلة في العالم" ضمن "جوائز أولتراس 2017"

نالت طيران الإمارات لقب "أفضل ناقلة في العالم" و"أفضل ناقلة في منطقة الشرق الأوسط" ضمن "جوائز ألتراس 2017" التي تعتمد تقييماتها على آراء قراء مجلة تليغراف المتخصصة بمجال السفر.

وتسلم السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات الجائزتين، وفق وكالة أنباء الإمارات، خلال الحفل الذي أقيم في فندق سافوي الشهير في لندن، بحضور عدد من خبراء صناعة السفر وكبار الشخصيات ودوقة يورك سارة فيرغسون وابنتيها الأميرة بياتريس والأميرة أوجيني.

وتواصل طيران الإمارات العمل على تحسين تجربة المسافرين باستمرار وقد نالت مؤخراً لقب "أفضل ناقلة في العالم" ضمن "جوائز تريب أدفايزر تشويس" للناقلات الجوية العالمية التي تمنح وفقاً لمراجعات وآراء آلاف القراء وخلال العام الماضي نالت الناقلة أيضاً لقب "أفضل ناقلة جوية في العالم 2016" ضمن جوائز سكاي تراكس للناقلات الجوية العالمية 2016.