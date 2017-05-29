وفاة شخص وإصابة 14 آخرين في حوادث متفرقة وقعت في دبي

قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن شخصا توفي متأثراً بإصاباته البليغة في حادث اصطدام وقع بين مركبة خفيفة وشاحنة عند الساعة (3:30) صباح يوم الجمعة الماضي على شارع الإمارات بالقرب من مطار آل مكتوم، مشيراً إلى أنه نتيجة لعدم الانتباه والسرعة الزائدة اصطدمت مركبته بشاحنة من الخلف، الأمر الذي أدى إلى التصادم وانحشار ووفاة سائق المركبة الخفيفة في الحادث، وأسفر عن الحادث أيضا إصابة (3) أشخاص بإصابات متوسطة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولحقت أضرار بليغة بالمركبة الأولى وبسيطة بالثانية.

وأشار إلى أن الحادث الثاني وقع عند الساعة الثانية صباح نفس اليوم في المدينة العالمية، حينما اصطدمت مركبة خفيفة بدراجة هوائية يقودها شخص آسيوي الجنسية، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن الحادث الثالث وقع في الساعة (5:15) صباح في مدينة دبي للإعلام بالقرب من فندق ميديا، حيث اصطدمت مركبة من نوع رنج روفر بدراجة هوائية، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: وفي حادث آخر وقع خلف القنصلية الإيرانية عند الساعة (10:15) مساء يوم السبت، أصيب شخص بإصابات بليغة نتيجة حادث دهس تعرض له من مركبة، حيث من خلال المعاينة اتضح بأن السائق فقد السيطرة على المركبة الأمر الذي أدى إلى خروج المركبة من الشارع ودهسه للشخص الذي كان يقف على الرصيف، وأسفر عن الحادث إصابة المدهوس بإصابات بليغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال العميد سيف المزروعي إن الحادث الخامس عبارة عن اصطدام بين حافلتين وقع على تقاطع المقبرة عند الساعة (5:15) من صباح يوم الأحد الماضي، حيث ومن خلال المعاينة الأولية تبين أن الحادث وقع نتيجة عبور إحدى الحافلتين للإشارة الضوئية وهي حمراء الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام. ومن جراء الحادث أصيب (8) أشخاص بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وناشد العميد سيف المزروعي، مستخدمي الطريق الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية والابتعاد عن الممارسات والتجاوزات الخارجة عن المألوف كالسرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور، والتجاوز من كتف الطريق، وغيرها من المخالفات التي لا تتفق مع مفاهيم القيادة الحديثة والذوق والأخلاق. داعياً إياهم إلى التعاون مع رجال الشرطة لما فيه مصلحة المجتمع.