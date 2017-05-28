Arabian business
مواصلات

مطارات أبوظبي تضم 19 خريجا إلى فريق عمل جاهزية العمليات

أريبيان بزنس
الأحد، 28 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مطارات أبوظبي تضم 19 خريجا إلى فريق عمل جاهزية العمليات

ضمت مطارات أبوظبي 19 منتسبا من خريجي برنامج التطوير الوطني إلى فريق العمل المكلف بالإشراف على جاهزية العمليات لمبنى المطار الجديد الذي أطلقته الشركة في بداية العام الحالي استعداداً لتشغيل المبنى الجديد.

 وتم اختيار المنتسبين وفقا لمؤهلاتهم العلمية وأدائهم في برنامج التطوير الوطني لمطارات أبوظبي حيث سيتيح لهم الانضمام لفريق العمل فرصة التدريب الميداني والعملي لاكتساب الخبرة اللازمة و تمكينهم من لعب دورهم في تشغيل مبنى المطار الجديد عند افتتاحه.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، دعا مجلس إدارة مطارات أبوظبي المنتسبين المختارين إلى اجتماع مجلس الإدارة الأخير والذي عُقد في أحد ممرات مشروع مبنى المطار الجديد وذلك ايماناً من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بدور الجيل الجديد وقدرته على تسلم الراية.

 

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ان هذه النقلة تعد غايةً في الأهمية ليس فقط بالنسبة لهذه النخبة الوطنية الشابة بل أيضا لنا في مطارات أبوظبي حيث أننا على يقين تام بأنه لا يمكننا تقديم قطاع طيران مستدام إلا من خلال دعم وتدريب الأجيال الشابة المواطنة ليصبحوا قادة المستقبل .

 

واضاف " نحن نقوم بإنشاء أضخم مبنى مطار في العالم بأحدث التقنيات والخدمات المتاحة وبالتالي نحن بأشد الحاجة لأفضل الكوادر للعمل فيه لضمان نجاحه".

 

واشار الى إن برنامج جاهزية العمليات وانتقالها لمبنى المطار الجديد هو مرحلة فحص واختبار لكافة أقسام العمليات لضمان الانتقال السلس حين افتتاح مبنى المطار الجديد وقد بدأت أعمال هذا البرنامج في مطلع هذا العام استعداداً لافتتاحه في عام 2019 وذلك من خلال تشكيل 14 مجموعة عمل تختص كلاً منها في إحدى عمليات المطار.

 

وتشمل المجموعات عمليات المبنى والجانب الأرضي وعمليات الساحة والجانب الجوي وأمن الطيران ونظام مناولة الأمتعة وإدارة المنشآت والمرافق الداعمة والتوظيف والتدريب اضافة الى اللوجيستية والعقود ومركز إدارة العمليات واختبار العمليات والانتقال والحرائق والسلامة كذلك تنسيق الاختبارات والتسليم وإدارة المخاطر.

 

ويتم توزيع المجموعة المختارة من خريجي برنامج التطوير الوطني على مجموعات العمل المختلفة كما سيتم ضم المزيد من الخريجين على مدار تقدم هذا البرنامج والاقتراب من افتتاح مبنى المطار الجديد.

 

وقد أطلقت مطارات أبوظبي برنامج التطوير الوطني في عام 2013 كمبادرة لجذب الخريجيين الشباب والشابات من مواطني دولة الإمارات إلى قطاع الطيران وتدريبهم ودمجهم في مختلف وظائف المطار ويمتد البرنامج على 18 شهراً للدورة الواحدة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

مطارات أبوظبي تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها

مفاوضات بين سيشيل وشركة أبوظبي للمطارات لبناء مطار جديد

محمد المزروعي رئيساً تنفيذياً لمطارات أبوظبي

أبوظبي تمنع بيع وشراء الطائرات من دون طيار وقيود في المطارات على جلبها

تعليقات

المزيد في مواصلات

5 ملايين عضو في برنامج ضيف الاتحاد

السعودية الخليجية تتوقع اتفاقا على 16 طائرة بوينج 777

أجيليتي تتوصل إلى تسوية مشروطة لقضيتها الجزائية مع الحكومة الأمريكية

أبوظبي تمنع سير المركبات الثقيلة على الطرق خلال رمضان

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

فتوى "الصيام للأغنياء فقط" تثير جدلا واسعا

3000 من 23 ألف جهادي بريطاني يشكلون خطرا إرهابيا كبيرا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »