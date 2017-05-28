Arabian business
مواصلات

5 ملايين عضو في برنامج ضيف الاتحاد

أريبيان بزنس
الأحد، 28 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
5 ملايين عضو في برنامج ضيف الاتحاد
عضو برنامج ضيف الاتحاد رقم خمسة ملايين، راشد الشحي (يسار) يتلقى التهنئة من قبل ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد.

احتفل ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران بوصول عدد أعضائه إلى 5 ملايين من خلال إهداء 500,000 ميل إلى عضو البرنامج رقم خمسة ملايين، راشد الشحي، وترقيته إلى العضوية الذهبية.
وقد انضم الشحي إلى برنامج ضيف الاتحاد أثناء التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية من مصرف أبوظبي الإسلامي. ويمكن للضيوف كسب أميالهم من خلال الإنفاق اليومي باستخدام البطاقة الائتمانية ذات العلامات التجارية المشتركة بين برنامج ضيف الاتحاد ومصرف أبوظبي الإسلامي، واستخدام نقاطهم لشراء الرحلات، والترقيات، ومواد مختلفة من متجر المكافآت عبر الإنترنت.
وبهذه المناسبة، قال الشحي: "أتطلع بالفعل إلى إنفاق الأميال على الرحلات والترقيات، والبحث عن الوجهات التي يمكنني السفر إليها خلال الأشهر القليلة القادمة." وأضاف قائلًا: "لقد كانت مفاجأةً كبيرةً بالنسبة لي حين أُبلغت بأنه وقع علي الاختيار بصفتي عضو البرنامج رقم خمسة ملايين خاصة وبما أنني من المسافرين الدائمين لدى الاتحاد للطيران لا ريب أن مثل هذه المكافأة ستساعدني على مواصلة السفر على متن رحلات الشركة في جميع أنحاء العالم."
وأضاف الشحي بأنه يعتزم التبرع كذلك بأميال ضيف الاتحاد لجهود الإغاثة في الصومال تماشيًا مع روح شهر رمضان الكريم ودعمًا لمبادرة عام الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقدم برنامج ضيف الاتحاد الحائز على الجوائز آلاف الفرص للأعضاء لكسب الأميال عبر ما يزيد عن 150 شراكةً في مجال البيع بالتجزئة وبطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية المشتركة مع كُبرى البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة شاملة بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري.

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

السعودية الخليجية تتوقع اتفاقا على 16 طائرة بوينج 777

أجيليتي تتوصل إلى تسوية مشروطة لقضيتها الجزائية مع الحكومة الأمريكية

أبوظبي تمنع سير المركبات الثقيلة على الطرق خلال رمضان

مطار رأس الخيمة الدولي يضيف طيران سمارت وينغز من براغ إلى رحلاته

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أبوظبي: تخزين أولى شحنات الوقود النووي بأمان في "براكة"

الطعام للمحتاجين بثلاجات رمضان في شوارع في دبي والشارقة وأبو ظبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »