5 ملايين عضو في برنامج ضيف الاتحاد

احتفل ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران بوصول عدد أعضائه إلى 5 ملايين من خلال إهداء 500,000 ميل إلى عضو البرنامج رقم خمسة ملايين، راشد الشحي، وترقيته إلى العضوية الذهبية.

وقد انضم الشحي إلى برنامج ضيف الاتحاد أثناء التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية من مصرف أبوظبي الإسلامي. ويمكن للضيوف كسب أميالهم من خلال الإنفاق اليومي باستخدام البطاقة الائتمانية ذات العلامات التجارية المشتركة بين برنامج ضيف الاتحاد ومصرف أبوظبي الإسلامي، واستخدام نقاطهم لشراء الرحلات، والترقيات، ومواد مختلفة من متجر المكافآت عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة، قال الشحي: "أتطلع بالفعل إلى إنفاق الأميال على الرحلات والترقيات، والبحث عن الوجهات التي يمكنني السفر إليها خلال الأشهر القليلة القادمة." وأضاف قائلًا: "لقد كانت مفاجأةً كبيرةً بالنسبة لي حين أُبلغت بأنه وقع علي الاختيار بصفتي عضو البرنامج رقم خمسة ملايين خاصة وبما أنني من المسافرين الدائمين لدى الاتحاد للطيران لا ريب أن مثل هذه المكافأة ستساعدني على مواصلة السفر على متن رحلات الشركة في جميع أنحاء العالم."

وأضاف الشحي بأنه يعتزم التبرع كذلك بأميال ضيف الاتحاد لجهود الإغاثة في الصومال تماشيًا مع روح شهر رمضان الكريم ودعمًا لمبادرة عام الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم برنامج ضيف الاتحاد الحائز على الجوائز آلاف الفرص للأعضاء لكسب الأميال عبر ما يزيد عن 150 شراكةً في مجال البيع بالتجزئة وبطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية المشتركة مع كُبرى البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة شاملة بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري.

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