حوادث المرور في السعودية تنخفض 15% والوفيات تتراجع 19%

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أظهرت إحصائية رسمية انخفاض الحوادث المرورية في السعودية بنسبة 15 بالمئة وانخفاض حالات الوفاة بسببها بنسبة 19 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 1438هـ.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صدر عن الإدارة العامة للمرور، وكشف عن إحصائيات أخرى تحمل مؤشرات إيجابية، تحسب للحملة ولجهود رجال المرور، وتضمنت إحصائيات الحوادث خلال فترة 7 أشهر بلغ 276595 حادثاً مقارنة بنحو 324593 بانخفاض مقداره 47998 حادثاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1437 هـ.

وأشار التقرير إلى تراجع معدلات الإصابات بنسبة 16 بالمئة، حيث بلغت 19145 مصاباً في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 1438هـ مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم 1437هـ، التي بلغت فيها حالات الإصابة 22659 مصاباً بانخفاض مقداره 3514 مصاباً.

وأوضح التقرير أن عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 19 بالمئة تصل إلى 3872 حالة وفاة في السبعة أشهر من العام الجاري 1438 مقارنة بنحو 4776 وفاة في نفس الفترة من العام الماضي 1437 بانخفاض مقداره 904 وفيات.

وأعرب سليمان المنصور المدير التنفيذي لمبادرة "الله يعطيك خيرها" -التي تقودها الإدارة العامة للمرور- عن سعادته بهذا التراجع الملحوظ في معدلات الحوادث والوفيات والإصابات مثمناً الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور من عمليات رصد ومتابعة للشوارع والطرق والدراسة المستمرة لتشديد العقوبات على المخالفين وتقديم الميزات النسبية للملتزمين.

وقال المنصور "توقعنا في رمضان الماضي تراجع الوفيات والإصابات بنسبة 10 بالمئة والآن تضاعف انخفاض الوفيات وأصبح متراجعا بنسبة 19 بالمئة وكذلك الإصابات 16 بالمئة"، مؤكداً أن هذه النتائج تحسب للجهود الحثيثة والتوافق في الرؤى وتكامل منظومة العمل ما بين المرور و"مبادرة الله يعطيك خيرها" لإيصال الرسائل التوعوية الهادفة بمختلف الصور والأشكال، بهدف الوصول لمختلف شرائح المجتمع، والسعي نحو تحقيق القيادة الآمنة وخفض نسبة الحوادث والإصابات والوفيات.

وتسجل السعودية، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق حول العالم، وبحسب إحصائيات سابقة، فإن 19 شخصاً لقوا مصرعهم يومياً في العام 2013 بسبب حوادث المرور، في حين بلغ عدد قتلى عام 2012 ، نحو 17 شخصاً يومياً، أما في 2011 فبلغ العدد نحو 20 حالة وفاة.

وقالت الإدارة العامة للمرور السعودي في مارس/آذار الماضي أن نحو 100 ألف شخصاً لقوا حتفهم في المملكة بسبب حوادث المرور خلال العشرين سنة الماضية.