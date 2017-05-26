كارلوس سليم يجهز لإنتاج سيارات أجرة كهربائية بالمكسيك

قال مسؤول تنفيذي في شركة جاينت موتورز لصناعة السيارات التي يملك الملياردير المكسيكي كارلوس سليم حصة فيها إنها تعمل على نموذج لسيارة أجرة كهربائية لتحل محل المركبات العاملة بالبنزين التي تلوث هواء العاصمة مكسيكو سيتي.

ووفق رويترز، قال إلياس المصري الرئيس التنفيذي لجاينت موتورز لاتينو أمريكا إن الشركة أبرمت شراكة مع وحدة مولدكس لصناعة السيارات الكهربائية التابعة لشركة جرونو بيمبو المكسيكية لأجهزة صناعة الخبز وأربع جامعات محلية لإنتاج السيارات صديقة البيئة التي ستحل في النهاية محل جزء من سيارات الأجرة بالمدينة التي يصل عددها إلى 130 ألف مركبة.

وقال المصري في مقابلة "نقوم بتطوير النماذج ونأمل أن ننتهي منها في العام الجاري لإيجاد حل قابل للتنفيذ.. سيارة كهربائية تحل فعلا محل السيارات التي تعمل بالبنزين".

ويغطي ضباب دخاني كثيف بشكل دوري مدينة مكسيكو سيتي أكبر الكتل الحضرية في النصف الغربي من الكرة الأرضية وتتسبب في التهابات بالأعين والحناجر وتدفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية وتشل حركة السيارات.

وساءت جودة الهواء في المدينة، التي تنتشر بشوارعها 5.4 مليون سيارة، في الأسابيع الأخيرة.

وخلال الأعوام القليلة الماضية طورت جاينت موتورز ومولدكس وباعت 500 شاحنة خفيفة تعمل بالكهرباء وتقدر على حمل ما يصل إلى طن من الأحمال. وقال المصري إن التجربة منحت الشركتين قاعدة لمشروع سيارات الأجرة.