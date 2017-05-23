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مواصلات

أبوظبي تمنع سير المركبات الثقيلة على الطرق خلال رمضان

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 23 مايو 2017
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أبوظبي تمنع سير المركبات الثقيلة على الطرق خلال رمضان

قررت القيادة العامة لشرطة أبوظبي منع سير المركبات الثقيلة والشاحنات وباصات نقل العمال "أكثر من 50 راكبا" على الطرق خلال شهر رمضان الكريم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي الهادفة الى توفير انسيابية سير الحركة المرورية خلال الشهر الكريم والحد من الحوادث التي يمكن أن تسببها تلك المركبات الثقيلة والشاحنات.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح العقيد محمد ضاحي الحميري مدير ادارة مرور العاصمة في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي أن فترة منع حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة ستكون على فترتين صباحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا ومن الساعة 2 مساء وحتى الساعة 4 مساء وبالنسبة لباصات نقل العمال " اكثر من 50 راكب " ستكون فترة  منع حركة سيرها من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا.

 

ودعا العقيد محمد ضاحي سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات الى الالتزام بعدم التحرك خلال الفترة التي تم تحديدها في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة وخطتها الهادفة إلى لتوفير السلامة المرورية خلال شهر رمضان، مؤكدا أن هناك رقابة على كافة الطرق وتطبيق مخالفات مشددة على المركبات الثقيلة والشاحنات التي لا تلزم بإجراءات حركة سير الشاحنات خلال الشهر الكريم.

 

وأشار مدير إدارة مرور العاصمة إلى تكثيف الجهود خلال الشهر الكريم للحد من جميع الأسباب التي تؤدى إلى وقوع الحوادث المرورية من خلال تكثيف الرقابة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وعلى الأماكن التي تشهد ازدحام مروري في الأسواق والمراكز التجارية المرورية بالإضافة الى تكثيف التوعية المرورية.

 

ودعا العقيد محمد ضاحي قائدي المركبات إلى تعزيز الجهود المبذولة لتوفير السلامة المرورية خلال شهر رمضان من خلال الالتزام بالقوانين المرورية وخفض السرعات والانتباه وربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة وترك مسافة كافية خلف المركبات والانتباه لكافة مفاجئات الطريق.

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