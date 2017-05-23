دبي: حادث مروع يودي بحياة 7 وإصابة 35

وقع حادث مروري بليغ في الساعة الثامنة من صباح اليوم على شارع اليلايس بالاتجاه من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الشيخ زايد، بين حافلة وشاحنة، أدى إلى وفاة (7) أشخاص وإصابة (35) بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

وتفصيلاً قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أحد إطارات الحافلة الأمر الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وانحرافها، ودخولها الشارع المعاكس واصطدامها بالشاحنة.

وأوضح العميد سيف المزروعي أنه فور تلقي البلاغ سارعت الدوريات المرورية بالانتقال إلى مكان الحادث وقامت بتنظيم حركة السير والمرور لتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث، للقيام بمهامها. مشيراً إلى أن النجدة الجوية قامت بنقل الأشخاص المصابين بالإصابات البليغة إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما نقلت سيارات الإسعاف بقية المصابين. فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور تجنباً لتكدس المركبات في موقع الحادث. فيما انتقل إلى مكان الحادث العميد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعميد عادل عبدالعزيز، مدير مركز جبل علي، والمقدم محمد عبدالله خلفان، مدير إدارة دوريات بردبي، والمقدم خبير جمعة أحمد بطي الفلاسي مدير إدارة البحث والإنقاذ، ونائبه المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة وعدد من الضباط. كما انتقل إلى مكان الحادث مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وعن وجود عدد كبير من المصابين في الحادث، ذكر مدير الإدارة العامة للمرور أن الحافلة كانت تقل (41) شخصا بما فيهم السائق الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات البليغة. مشيراً إلى أن الحوادث التي تكون إحدى الشاحنات أو الحافلات طرفاً فيها، تكون عواقبها وخيمة، وتؤدي إلى أضرار بليغة في الأرواح والممتلكات، كاشفا عن أن الحافلات تسببت في العام الماضي بوقوع (133) حادثا أسفرت عن وفاة (24) شخصا وإصابة (258) شخصاً بإصابات متفاوتة، في حين تسببت خلال الربع الأول من العام الجاري في وقوع (49) أسفرت عن وفاة (7) أشخاص وإصابة (100) شخصا بإصابات متفاوتة.

وحث العميد سيف المزروعي، سائقي الشاحنات والحافلات بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات المختصة، بشأن التأكد من سلامة الالتزام بشروط السلامة العامة.

إخراج 22 محشوراً من الحافلة

أكد العميد محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي أن فرق الإنقاذ استطاعت إخراج 22 محشوراً من المصابين من داخل الحافلة إضافة إلى سائق الشاحنة باستخدام أحدث المعدات الهيدروليكية وذلك بسبب تعرض الحافلة والشاحنة إلى أضرار كبيرة في هيلكهما من شدة الإصطدام.

وأوضح أن الإدارة العامة للنقل والإنقاذ شكلت فريق عمل بعد تلقي البلاغ وإنتقلت إلى مكان الحادث حيث باشر الفريق مهامه في عملية قص الهياكلوإخراج المحشورين.