Arabian business
مواصلات

مطار رأس الخيمة الدولي يضيف طيران سمارت وينغز من براغ إلى رحلاته

أريبيان بزنس
الاثنين، 22 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مطار رأس الخيمة الدولي يضيف طيران سمارت وينغز من براغ إلى رحلاته

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي أول رحلة جوية من براغ العاصمة التشيكية، والتي تشكل أول رحلة طيران جوي منظمة من الاتحاد الأوروبي، عن طريق المشغل سمارت وينغز، والتي تعد واحدة من أهم الناقلات الجوية المنخفضة التكلفة في جمهورية التشيك.

 وسوف تبدأ الخدمة مع رحلة أسبوعية منظمة يوم الجمعة إلى الوجهة التي تزداد شعبية من قبل السكان والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والسكان الإقليميين. مع مركزها التاريخي والهندسة المعمارية المتنوعة، حيث تعتبر براغ من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في أوروبا.

 

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وفق صحيفة البيان: "تعتبر هذه الرحلة نقطة اتصال رئيسي لإمارة رأس الخيمة لعدة أسباب، أهمها ربط إمارة رأس الخيمة بأحد أهم الأسواق السياحية في أوروبا الشرقية.

 

حيث يتمتع السكان والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة براغ خلال فصلي الربيع والصيف، والآن سيكون لديهم خيار الطيران من مطار رأس الخيمة الخالي من المتاعب. وأخيرا، من خلال مركز الشركة في براغ، سوف يتمكن المسافرون على مواصلة رحلتهم على سمارت وينغز الى مناطق مختلفة من أوروبا".

 

ومن جهته، قال محمد قاضي، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة: "إن شركة سمارت وينجز على دراية تامة بمطار رأس الخيمة حيث كانوا يشغلون رحلات مؤقتة إلى رأس الخيمة لفترة من الوقت، ولكن جدولة الرحلات واعتماد رحلة أسبوعية هي بالتأكيد دفعة كبيرة بالنسبة لنا. ونحن ملتزمون بشركات الطيران العاملة في مطار رأس الخيمة، وسوف نعمل عن كثب مع سمارت وينجز وزملائنا في هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة لجعل هذه الميزة على مدار السنة. ويسرني بشكل خاص أن تنطلق هذه الخدمة من مطار رأس الخيمة لأن براغ هي بالتأكيد اتصال ثنائي الاتجاه، وسيكون مطار رأس الخيمة قادرا على خدمة المجتمعات المحلية في الإمارات الشمالية".

 

 وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية وشركة طيران الهند اكسبرس بدأت عملياتها العام الماضي، وانضمت إلى الخدمات التي تديرها العربية للطيران من مطار رأس الخيمة الدولي. بالإضافة إلى الخدمة الجديدة المقررة.

 

وكشف قاضي أيضا أنه لأول مرة الرحلات الجوية المستأجرة تعمل طوال الصيف، مما يعد مؤشرا واضحا على أن نمو السياحة من أوروبا أصبحت ظاهرة على مدار السنة.

 

وبحسب قاضي فإن عام 2017 قد سجل نموا مزدوج الرقم في الربع الأول، حيث ارتفعت الحركات المقررة بنسبة 11٪، وبلغت نسبة الزيادة غير المتوقعة بنسبة 30٪.

 

كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 9٪ عن عام 2016، مع أكبر نمو يأتي من ركاب النقل العابر بعد الاستثمار في مناطق الراحة للركاب الذين يمرون عبر المطار. وعلى صعيد حجم البضائع، نمت أحجام الشحن بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب إضافة شركات شحن جديدة تربط رأس الخيمة بأفريقيا وشبه القارة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

سنة استثنائية لمطار رأس الخيمة.. وهذا هو السبب

جمارك رأس الخيمة تحدث أنظمة فحص الأحشاء للمسافرين

مطار أبوظبي الدولي يسجل 5.6% نمواً في حركة المسافرين خلال أبريل

تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتوسعة مطارات إمارة دبي

تعليقات

المزيد في مواصلات

أبوظبي تمنع سير المركبات الثقيلة على الطرق خلال رمضان

عجمان تخفض قيمة المخالفات المرورية 50% خلال رمضان

طيران الإمارات تشغل "إيرباص ايه 380"على رحلاتها إلى بيرمنغهام وبكين وشنغهاي

ما هي الطرق المغلقة والبديلة لها في الرياض اليوم الإثنين؟

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

4 سنوات سجناً لبريطاني ركل سيدة مسلمة حامل وأفقدها توأم

دبي: حادث مروع يودي بحياة 7 وإصابة 35

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »