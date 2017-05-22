مطار رأس الخيمة الدولي يضيف طيران سمارت وينغز من براغ إلى رحلاته

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي أول رحلة جوية من براغ العاصمة التشيكية، والتي تشكل أول رحلة طيران جوي منظمة من الاتحاد الأوروبي، عن طريق المشغل سمارت وينغز، والتي تعد واحدة من أهم الناقلات الجوية المنخفضة التكلفة في جمهورية التشيك.

وسوف تبدأ الخدمة مع رحلة أسبوعية منظمة يوم الجمعة إلى الوجهة التي تزداد شعبية من قبل السكان والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والسكان الإقليميين. مع مركزها التاريخي والهندسة المعمارية المتنوعة، حيث تعتبر براغ من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في أوروبا.

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وفق صحيفة البيان: "تعتبر هذه الرحلة نقطة اتصال رئيسي لإمارة رأس الخيمة لعدة أسباب، أهمها ربط إمارة رأس الخيمة بأحد أهم الأسواق السياحية في أوروبا الشرقية.

حيث يتمتع السكان والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة براغ خلال فصلي الربيع والصيف، والآن سيكون لديهم خيار الطيران من مطار رأس الخيمة الخالي من المتاعب. وأخيرا، من خلال مركز الشركة في براغ، سوف يتمكن المسافرون على مواصلة رحلتهم على سمارت وينغز الى مناطق مختلفة من أوروبا".

ومن جهته، قال محمد قاضي، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة: "إن شركة سمارت وينجز على دراية تامة بمطار رأس الخيمة حيث كانوا يشغلون رحلات مؤقتة إلى رأس الخيمة لفترة من الوقت، ولكن جدولة الرحلات واعتماد رحلة أسبوعية هي بالتأكيد دفعة كبيرة بالنسبة لنا. ونحن ملتزمون بشركات الطيران العاملة في مطار رأس الخيمة، وسوف نعمل عن كثب مع سمارت وينجز وزملائنا في هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة لجعل هذه الميزة على مدار السنة. ويسرني بشكل خاص أن تنطلق هذه الخدمة من مطار رأس الخيمة لأن براغ هي بالتأكيد اتصال ثنائي الاتجاه، وسيكون مطار رأس الخيمة قادرا على خدمة المجتمعات المحلية في الإمارات الشمالية".

وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية وشركة طيران الهند اكسبرس بدأت عملياتها العام الماضي، وانضمت إلى الخدمات التي تديرها العربية للطيران من مطار رأس الخيمة الدولي. بالإضافة إلى الخدمة الجديدة المقررة.

وكشف قاضي أيضا أنه لأول مرة الرحلات الجوية المستأجرة تعمل طوال الصيف، مما يعد مؤشرا واضحا على أن نمو السياحة من أوروبا أصبحت ظاهرة على مدار السنة.

وبحسب قاضي فإن عام 2017 قد سجل نموا مزدوج الرقم في الربع الأول، حيث ارتفعت الحركات المقررة بنسبة 11٪، وبلغت نسبة الزيادة غير المتوقعة بنسبة 30٪.

كما ارتفعت أعداد الركاب بنسبة 9٪ عن عام 2016، مع أكبر نمو يأتي من ركاب النقل العابر بعد الاستثمار في مناطق الراحة للركاب الذين يمرون عبر المطار. وعلى صعيد حجم البضائع، نمت أحجام الشحن بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب إضافة شركات شحن جديدة تربط رأس الخيمة بأفريقيا وشبه القارة.