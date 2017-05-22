عجمان تخفض قيمة المخالفات المرورية 50% خلال رمضان

صرح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أنه سيتم تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% اعتباراً من غرة شهر رمضان الموافق يوم السبت 27 من شهر مايو الجاري، وسيستمر حتى نهاية الشهر الفضيل بتاريخ 24 من شهر يونيو المقبل.

وأشار اللواء الشيخ سلطان النعيمي، وفق صحيفة البيان، أن التخفيض يسري على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 21/5/2017 ويتضمن إلغاء الحجز عن السيارات المحجوزة حاليا والاكتفاء بالمدة المنقضية من الحجز، ويشمل كافة المخالفات المرتكبة في عجمان والمسجلة على جميع فئات المركبات، ماعدا مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ومخالفات القيادة بطيش وتهور، والمخالفات المرتبطة بالتزويد ووضع الإضافات والتغييرات في سرعة ومحرك المركبة.

وأضاف قائد عام شرطة عجمان أن دفع المخالفات أثناء فترة التخفيض يتم فقط من خلال التطبيق الذكي لشرطة عجمان أو التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، كشرط للاستفادة من التخفيض المقرر، وأوضح سعادته أن الخدمة الذكية لتسديد قيمة المخالفات متوفرة على تطبيق شرطة عجمان ووزارة الداخية ويمكن تحميلهما سواء من متجر Apple أو من متجر Android للتطبيقات، وبالتسجيل في التطبيق واستخدام الخدمة في التسديد يتم الحصول على التخفيض وذلك في فترة شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن قرار التخفيض يعتبر تحفيزا وتسهيلا لتسديد المخالفات المتراكمة والتمكن من تأمين وتجديد المركبات، وإضافة إلى المبادرات المقدمة من شرطة عجمان بمناسبة عام الخير، وانطلاقاً من حرص شرطة عجمان على تبني المبادرات التي تحقق إسعاد المتعاملين وأفراد المجتمع.



ووجه قائد عام شرطة عجمان أصحاب المركبات الذين ترتبت عليهم المخالفات بالاستفادة من الخصم الممنوح خلال شهر الخير ودفع المخالفات المتراكمة عبر التطبيق الذكي لشرطة عجمان، داعياً افراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، تطبيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمنا.