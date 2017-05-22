طيران الإمارات تشغل "إيرباص ايه 380"على رحلاتها إلى بيرمنغهام وبكين وشنغهاي

أعلنت طيران الإمارات عزمها استبدال طائرات البوينج 777 التي تسيرها حاليا على رحلاتها اليومية الثانية إلى بيرمنغهام وبكين وشنغهاي بطائرات "الإيرباص ايه 380 "تلبية للطلب القوي على هذه الخطوط.

ومن المقرر أن تشغل الناقلة هذه الطائرات العملاقة على جميع رحلاتها إلى بيرمنغهام لتتحول الرحلة "ئي كيه 39" 40" للعمل بهذا الطراز اعتبارا من 29 أكتوبر المقبل في حين تعمل "ئي كيه 308" 309" و"ئي كيه 304" 305" إلى بكين وشنغهاي بطائرات الإيرباص ايه 380 اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، من المقرر أن توفر " طيران الإمارات " أكثر من 615 مقعدا في كل اتجاه بين دبي وبيرمنغهام بتقسيم درجتين 58 مقعدا يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و557 مقعدا في الدرجة السياحية و519 مقعدا على خطي بكين وشنغهاي بتقسيم الدرجات الثلاث.

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