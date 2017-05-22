ما هي الطرق المغلقة والبديلة لها في الرياض اليوم الإثنين؟

نبهت الإدارة العامة للمرور في السعودية إلى إغلاق عدد من الطرق بالعاصمة الرياض صباح اليوم الإثنين مبينة الطرق البديلة لها.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنه سيتم إغلاق طريق مكة باتجاه الشرق قبل تقاطعه مع طريق الملك فهد، وطريق الملك فهد مابين تقاطع الملك سعود "المعذر" والأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بالاتجاهين.

أما عن الطرق البديلة، فحثّ المرور قائدي المركبات على سلك طرق: الملك عبدالعزيز، الملك عبدالله، أبي بكر الصديق بالإضافة للنفق (سالك باتجاه الجنوب)، والأمير تركي الأول.

وكانت الإدارة العامة للمرور نوّهت في وقت سابق صباح اليوم الإثنين إلى إغلاق طريقي الملك سلمان والملك اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح اليوم، وأهابت بقائدي المركبات سلك الطرق البديلة مثل الطريق الدائري الشرقي وطريق المطار باتجاه الشمال.

وكانت "المرور" قد قام بإغلاق عدة طرق بالرياض غير مرة، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة يوم السبت الماضي، وانعقاد القمم الثلاث خلال اليومين الماضيين.