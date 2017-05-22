الفطيم دي سي للطيران تعلن استكمال الإنشاءات في حظيرة الطيران الثانية

أعلنت شركة الفطيم دي سي للطيران، المشروع المشترك الذي يجمع بين شركة دي سي أفييشن جروب التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها ومجموعة الفطيم، أن أعمال الإنشاءات لحظيرة الطيران الثانية التي تقع في دبي الجنوب في طريقها للانتهاء قبل نهاية العام الجاري، وذلك كجزء من عملية التوسعة التي أطلقتها الشركة.

وستؤدي إضافة الحظيرة الجديدة التي تبلغ مساحتها 6800 متر مربع إلى مضاعفة سعة حظيرة الطيران؛ بحيث تصل المساحة الإجمالية للجانب البري إلى 24,000 متر مربع والمساحة الخارجية المخصصة لوقوف الطائرات إلى 13,000 متر مربع. وستتيح هذه الحظيرة الجديدة لشركة الفطيم دي سي للطيران إضافة اثنين من مسارب صيانة الطائرات وتوفير مساحة كافية لورشة عمل إضافية ومخزن للمعدات. كذلك سيؤدي مشروع التوسعة إلى زيادة كبيرة في عدد وحجم الطائرات التي يمكن استيعابها في المنشأة.

وفي معرض تعليقه على التقدم المحرز على مستوى الحظيرة الجديدة، قال هولجر أوسثيمير، مدير عام شركة الفطيم دي سي للطيران: "حقق المقاولون تقدماً كبيراً ونحن في طريقنا لاستكمال الحظيرة الجديدة في الوقت المناسب قبل انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران في وقت لاحق من هذا العام. وعند استكمال الحظيرة الثانية، سنكون قادرين على استيعاب طائرات كبيرة من أمثال طائرة بوينج 67‘ وتحقيق زيادة كبيرة على مستوى قدرات الصيانة الخاصة بالشركة".

وأضاف أوسثيمير: "منذ إطلاق عمليات الشركة في شهر نوفمبر من عام 2013، نشهد نمواً أعمالنا بشكل مطرد على أساس سنوي. وتوفر منشأتنا أقصر مسافة على الإطلاق بين محطة توقف سيارة ليموزين الفاخرة التي تقل الركاب ودرج الطائرة، إلى جانب توفير أعلى مستويات الخصوصية والسلامة، إذ تحظى هاتان الميزتان بتقدير وقبول واسع بين أوساط العملاء والمشغلين. ومع حظيرة الطيران الجديدة، سوف نكون قادرين على تلبية مستويات الطلب المتنامية على عمليات الطيران التجاري والخاص في منطقة الطيران بدبي الجنوب لسنوات قادمة".

وتبلغ مساحة حظيرة طائرات شركة ’لفطيم دي سي للطيران 5,700 متر مربع وتتسع بسهولة للعديد من طائرات إيرباص المخصصة لرجال الأعمال إيرباص كوربوريت جيت (ACJ) أو طائرات بوينج المخصصة لرجال الأعمال بوينج بزنس جيت BBJ ، بالإضافة لطائرات رجال الأعمال طويلة المدى مثل فالكون 7X أو جلوبال إكسبريس أو جلف ستريم 650 .

وتقع حظيرة طائرات شركة الفطيم دي سي للطيران في موقع استثنائي بالقرب من مدرج المطار، وتوفر مع المساحة الخارجية المخصصة لوقوف الطائرات البالغة مساحتها 7700 متر مربع خدمات الدعم والصيانة وتشغيل طائرات رجال الأعمال والخاصة من جميع الأحجام على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.





