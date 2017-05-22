مطار أبوظبي الدولي يسجل 5.6% نمواً في حركة المسافرين خلال أبريل

شهد مطار أبوظبي الدولي عبور ما يزيد عن 2 مليون مسافر خلال شهر أبريل من العام 2017، مما سجل نمواً بنسبة 5.6% في حركة المسافرين مقارنةً مع نفس الشهرمن العام 2016، والتي وصلت إلى 1.9 مليون مسافر.

وبلغ إجمالي عدد القادمون: 1,050,520 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.6%، إجمالي عدد المغادرون: 1,019,835 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.8%، وإجمالي عدد مسافري الترانزيت: 1,311,262 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.1%.

كما شهدت الحركة من وإلى الهند، والتي تعد المحرك الرئيسي للحركة من المطار بتمثيلها 18% من إجمالي حركة المسافرين هذا الشهر، نمواً بنسبة 1.9% في شهر أبريل الماضي مقارنة مع أبريل 2016.

وحققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني من الوجهات الأكثر ازدحاماً من وإلى مطار أبوظبي الدولي، مع نمو قوي وصل إلى 17.4%، متأثراً بالارتفاع الملموس في الحركة إلى الرياض وجدة خلال موسم العمرة.

وجاءت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة في قائمة الوجهات الأكثر ازدحاماً من المطار، مع نمو وصل إلى 12% الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت.

كما سجل عدد المسافرين إلى استراليا نمواً ملحوظاً بنسبة 28% وذلك كنتيجة مباشرة للرحلتين اليوميتين للاتحاد للطيران إلى مدينة سيدني.

وكانت الخمس وجهات الأكثر ازدحاماً من مطار أبوظبي الدولي هي: لندن بنمو 16%، بانكوك بنمو 11%، والدوحة بنمو 4%، ومن ثم جدة بنمو 12%، لتليها بومباي بنمو 4%.

كما سجلت هذه الوجهات الخمسة 18% من إجمالي حركة المسافرين لشهر أبريل متمثلةً بـ 366,076 مسافر.



