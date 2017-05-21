الإمارات: تحذير من حوادث يوم الأربعاء في رمضان ونصائح للقيادة دون حوادث

تظهر المعطيات الديمغرافية لحوالي 1,845 من مطالبات حوادث التأمين أن الأشخاص الأكبر سنا (فوق 40 عاما) يضلعون بحوادث مرورية أكثر من الأصغر سنا بمعدل كبير، فيما تبين الأرقام أن الذكور أكثر عرضة للحوادث من الإناث. و تقع أكثر الحوادث في رمضان ما بين التاسعة والعاشرة صباحا، فيما يشهد يوم الأربعاء أكثر الحوادث بمعدل 3.9 % مقابل يوم الأحد بمعدل 2.7 % من إجمالي الحوادث التي خضعت للتحليل.

تصدر الهنود قائمة السائقين الذين يرتكبون الحوادث أو يضلعون طرفا فيها- بمعدل 39% خلال شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب التحليل، تلاهم الباكستانيون بنسبة 15% ثم جاء الإماراتيون بنسبة 11% تلاهم المصريون بنسبة 7% ثم الأردنيون بمعدل 4% فيما تقاسمت الجنسيات الأخرى كلها نسبة 25%.

يؤثر صيام رمضان على الجسم خاصة مع الطقس الحار في الصيف هذا العام، ويمكن للصيام أن يتسبب بالجفاف وانخفاض نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يضعف الانتباه والتركيز والرؤية وسرعة الاستجابة. وإلى جانب الصيام فإن أنماط الأكل والنوم قد تتسبب بالإجهاد والإنهاك وقلة الصبر وتشتت الانتباه.

وتعاون كل من موقع رود سيفيتي يو أى إي و مجموعة قطر للتأمين وقرقاش للتأمين ، على تحليل معطيات مطالبات الحوادث في 1845 حادثا، للفت النظر إلى الدروس المستقاة للاستفادة منها في موسم رمضان الوشيك.

وخلصت دراسة المعطيات إلى 3 نتائج أساسية هي :

-على سائق السيارات من الفئة التي يزيد أعمارهم عن 40 عاما أن تتوخى الحذر الشديد

-الانتباه على ساعة الذروة الصباحية

-على سائقي السيارات الذكور الانتباه أكثر إلى أسلوب قيادتهم للسيارة.

خمس نصائح هامة

- عليك إدراك مواضع ضعفك

- انتبه للسائقين الآخرين فهم على الأرجح في نفس حالتك

- عليك بالتحسب من المفاجآت وكل ما هو غير متوقع

- التزم بارتداء حزام الآمان ورمضان هو فرصتك للالتزام بهذه العادة

للمزيد من النصائح يمكن زيارة الموقع

http://www.roadsafetyuae.com/ramadan