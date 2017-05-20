أبوظبي تطلق خدمة ترخيص المركبات بوكالات ومعارض السيارات

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمة جديدة لترخيص وتسجيل المركبات عن طريق وكالات ومعارض السيارات بإمارة أبوظبي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير الأداء والتحول نحو الخدمات الالكترونية بما يحقق رضا المتعاملين وإسعادهم من خلال تبسيط إجراءات ترخيص المركبات في وكالات ومعارض السيارات.

وأكد العميد محمد معيوف الكتبي مدير ادارة ترخيص الاليات والسائقين بشرطة أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن خدمات الترخيص من خلال المعارض والوكالات تضاف الى جملة الخدمات الالكترونية التي تقدمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال ترخيص وتسجيل المركبات وذلك تلبية للاحتياجات المتسارعة للمتعاملين والاستخدام الامثل للتكنولوجيا لتسهيل وتبسيط الاجراءات من خلال توفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين.

وأوضح الكتبي أن معارض ووكالات السيارات بإمارة ابوظبي سيتم منحها صلاحية تسجيل المركبات للأفراد او المؤسسات بدون الرجوع الى مراكز الخدمة، مشيراً إلى إطلاق خدمة اخرى خاصة بالأفراد والمؤسسات الاخرى حيث يمكنهم تسجيل المركبات المشطوبة بأسمائهم وإعادة تسجيلها او نقلها لأشخاص اخرين من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للقيادة العامة لشرطة ابوظبي وتسجيل السيارات بأسمائهم او نقلها لأسماء اشخاص اخرين بدون الرجوع الى مراكز الخدمة.

وقال ان قاعدة البيانات للربط الموحد للخدمات الالكترونية تشمل تأمين المركبات ورهن المركبات والفحص الفني مما يسهل من إنجاز المعاملة على وجه السرعة والاستغناء عن المستندات الورقية، وتوفير الجهد والوقت في عملية ترخيص وتجديد وتسجيل المركبات.

وكشف مدير ادارة ترخيص الاليات والسائقين ان السيارات المسجلة بإمارة ابوظبي بلغ عددها نحو مليون و95 ألف سيارة مسجلة ..مؤكدا الاهتمام الذي توليه شرطة ابوظبي في تقديم الخدمات المتميزة ضمن الاستراتيجية الهادفة الى تطوير خدمات شرطة ابوظبي الى أفضل الممارسات العالمية، في معاملات ترخيص وتسجيل المركبات لافتا الى ان ترخيص ابوظبي من الجهات التي تقدم خدمات متميزة 5 نجوم للمراجعين.

وكانت ادارة ترخيص الاليات والسائقين عقدت ورشة عمل تعريفية لأصحاب الوكالات ومعارض السيارات بالإدارة تم من خلالها تعريفهم بالخدمات الجديدة ومتطلبات الخدمة ..وأشاد المشاركون في الورشة بالخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة ابوظبي ممثلة في ادارة ترخيص الاليات السائقين وما تقدمه من مبادرات مبتكرة لتيسير الخدمات على المراجعين وفقا لأفضل الممارسات.