فيديو: مطب هوائي يطيح بطائرة روسية 200 متراً

تعرضت طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" كانت متجهة أمس الإثنين من موسكو إلى بانكوك لمطبات هوائية شديدة ما أدى إلى إصابات بين الركاب.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قال مصدر في المكتب الصحفي للشركة الروسية إن الميزة الرئيسية لهذه الظاهرة تكمن في أنها تظهر ليس في السحب والغيوم بل في السماء الصافية حيث الرؤية جيدة وهو ما يعيق رادار الطقس عن اكتشاف اقترابها ولذلك لا يتمكن الطاقم عادة من تحذير المسافرين بضرورة العودة إلى مقاعدهم وربط الأحزمة.

وتسجل شركات الطيران المدني سنوياً حوالي 750 حالة من هذه الحوادث الجوية.

وقال المصدر أيضاً إن الطائرة كانت تقل 313 شخصاً، وتسبب الحادث بنقل 25 شخصاً منهم إلى المستشفى في بانكوك، وغادر 11 منهم المستشفى بعد ساعات.

ونتيجة السقوط في الجيب الجوي، قذفت الريح الطائرة لمسافة 100-200 متر فوق خط تحليقها الأساسي.

ونوه المصدر بأن موظفي السفارة الروسية في تايلاند توجهوا إلى المستشفى حيث يرقد المصابون. وقال السفير الروسي كيريل بارسكي للصحفيين إن إيروفلوت أكدت أنها ستدفع تعويضات لكل المتضررين في الحادث.

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