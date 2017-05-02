Arabian business
مواصلات

زيادة تعرفة سيارات الأجرة في أبوظبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
زيادة تعرفة سيارات الأجرة في أبوظبي

أصبح الحد الأدنى للتعرفة 12 درهما، وتشمل التغييرات تحديد رسوم بدء أعلى ومعدلات كل كيلومتر، فضلا عن زيادة في رسوم حجز سيارة أجرة من خلال مركز الاتصال، ووفقاً للقرار الجديد، أصبحت التعرفة لسيارات الأجرة العاملة في أبوظبي 5 دراهم لفتح العداد خلال الرحلات النهارية، و5.5 دراهم للرحلات الليلية، و1.82 درهم قيمة التعرفة لكل 1 كم لكل من الرحلات النهارية والليلية، و50 فلساً قيمة تعرفة الانتظار لكل دقيقة إضافية للرحلات النهارية والليلية، و4 دراهم قيمة تعرفة حجز مركبة الأجرة في الرحلات النهارية، و5 دراهم للرحلات الليلية، وحدد القرار الحد الأدنى للتعرفة بقيمة 12 درهماً.

 

وأكد مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي، محمد درويش القمزي، أن تعديل جدول تعرفة سيارات الأجرة العاملة في الإمارة، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المركز للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة التطور التقني الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، وتوفير الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين والركاب بحسب صحيفة البيان.

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

السعودية: مخالفة أصحاب المركبات غير المؤمن عليها قريباً وتسجيل الحوادث إلكترونياً

الخطوط الجوية السعودية تتيح خدمات صالات الفرسان لضيوفها مقابل 100 ريال

هيئة النقل السعودية تمنح شركة "أوبر" شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير

بالفيديو... وردة حمراء هدية طائرة "الإمارات للشحن الجوي" لبرشلونة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية: مخالفة أصحاب المركبات غير المؤمن عليها قريباً وتسجيل الحوادث إلكترونياً

بنك أبوظبي الأول يطلق هويته المؤسسية الجديدة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »