زيادة تعرفة سيارات الأجرة في أبوظبي

أصبح الحد الأدنى للتعرفة 12 درهما، وتشمل التغييرات تحديد رسوم بدء أعلى ومعدلات كل كيلومتر، فضلا عن زيادة في رسوم حجز سيارة أجرة من خلال مركز الاتصال، ووفقاً للقرار الجديد، أصبحت التعرفة لسيارات الأجرة العاملة في أبوظبي 5 دراهم لفتح العداد خلال الرحلات النهارية، و5.5 دراهم للرحلات الليلية، و1.82 درهم قيمة التعرفة لكل 1 كم لكل من الرحلات النهارية والليلية، و50 فلساً قيمة تعرفة الانتظار لكل دقيقة إضافية للرحلات النهارية والليلية، و4 دراهم قيمة تعرفة حجز مركبة الأجرة في الرحلات النهارية، و5 دراهم للرحلات الليلية، وحدد القرار الحد الأدنى للتعرفة بقيمة 12 درهماً.

وأكد مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي، محمد درويش القمزي، أن تعديل جدول تعرفة سيارات الأجرة العاملة في الإمارة، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المركز للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة التطور التقني الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، وتوفير الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين والركاب بحسب صحيفة البيان.