Arabian business
مواصلات

دبي: افتتاح تحويلات مرورية على تقاطع شارعي السعادة و"بوليفارد"

أريبيان بزنس
الجمعة، 19 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
دبي: افتتاح تحويلات مرورية على تقاطع شارعي السعادة و"بوليفارد"

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من التحويلة المرورية على تقاطع شارع السعادة مع شارع بوليفارد محمد بن راشد بمنطقة برج خليفة، بينما سيتم تنفيذ مرحلتين لاحقاً خلال شهر يونيو المقبل على تقاطع شارعي الخليج التجاري والميدان، لتكون تحويلات مرورية ثابتة طيلة فترة تـنـفـيـذ أعمال مشروع الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات: إن الهيئة وضعت خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية القائمة، مع الحفاظ على عدد المسارات القائمة لضمان انسيابية الحركة دون التأثير على السعة المرورية المتاحة حاليا، وتفادي لأي ازدحامات محتملة، حيث تعتبر من التحويلات المرورية الهامة لاستكمال مشاريع الهيئة الحيوية التي تعتزم تنفيذها، وسيستمر العمل فيها حتى نهاية المشروع.

وأوضحت، بأنه بعد افتتاح التحويلة، ستباشر الهيئة استكمال أعمال تنفيذ جسرين ونفقين على تقاطعات الإشارات الضوئية الثلاث القائمة على شارع السعادة مع كل من (شارع بوليفارد  محمد بن راشد بمنطقة بر ج خليفة، وشارع الخليج التجاري وشارع الميدان) في منطقة الخليج التجاري، حيث سيتم تحويل التقاطعات السطحية الثلاثة الى دوار محكوم بإشارة مرورية، نظراً لمتطلبات طبيعة الأعمال، حرصاً على السلامة المرورية مما سيسهم في انسيابية حركة السير على التقاطعات.

وناشدت بن عدي مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الارشادية باستخدام الطرق البديلة والالتزام بالسرعة المحددة لضمان سلامتهم وتحقيق رؤية الهيئة " تنقل آمن وسهل للجميع".

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

تحويلات مرورية في الطرق الداخلية لمجمع دبي للاستثمار ومنطقة الديسكفري جاردنز

"طرق دبي" تفتتح تحويلات مرورية لتطوير "محور الشندغة" ومداخل المدينة العالمية

دبي: بدء المرحلة الثانية من التحويلات المرورية في شارع الشيخ زايد

90 مليار درهم أنفقتها دبي في عشر سنوات لتطوير شبكات الطرق ومنظومة النقل

تعليقات

المزيد في مواصلات

أبوظبي تطلق خدمة ترخيص المركبات بوكالات ومعارض السيارات

الرياض تهيب بالمواطنين والمقيمين متابعة تعليمات حركة المرور ليومي السبت والأحد

نيسان تكشف عن "باثفايندر 2018" الجديدة في الشرق الأوسط﻿

مرور دبي تسجل 9130 مخالفة تجاوز للإشارة الحمراء خلال 4 أشهر

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"إعمار تركيا" تفتتح "إعمار سكوير مول" في إسطنبول

إلزام مصنعي الهواتف بتوفير خصائص إنذار متوافقة مع المعايير الإماراتية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »