دبي: افتتاح تحويلات مرورية على تقاطع شارعي السعادة و"بوليفارد"

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من التحويلة المرورية على تقاطع شارع السعادة مع شارع بوليفارد محمد بن راشد بمنطقة برج خليفة، بينما سيتم تنفيذ مرحلتين لاحقاً خلال شهر يونيو المقبل على تقاطع شارعي الخليج التجاري والميدان، لتكون تحويلات مرورية ثابتة طيلة فترة تـنـفـيـذ أعمال مشروع الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات: إن الهيئة وضعت خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية القائمة، مع الحفاظ على عدد المسارات القائمة لضمان انسيابية الحركة دون التأثير على السعة المرورية المتاحة حاليا، وتفادي لأي ازدحامات محتملة، حيث تعتبر من التحويلات المرورية الهامة لاستكمال مشاريع الهيئة الحيوية التي تعتزم تنفيذها، وسيستمر العمل فيها حتى نهاية المشروع.

وأوضحت، بأنه بعد افتتاح التحويلة، ستباشر الهيئة استكمال أعمال تنفيذ جسرين ونفقين على تقاطعات الإشارات الضوئية الثلاث القائمة على شارع السعادة مع كل من (شارع بوليفارد محمد بن راشد بمنطقة بر ج خليفة، وشارع الخليج التجاري وشارع الميدان) في منطقة الخليج التجاري، حيث سيتم تحويل التقاطعات السطحية الثلاثة الى دوار محكوم بإشارة مرورية، نظراً لمتطلبات طبيعة الأعمال، حرصاً على السلامة المرورية مما سيسهم في انسيابية حركة السير على التقاطعات.

وناشدت بن عدي مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الارشادية باستخدام الطرق البديلة والالتزام بالسرعة المحددة لضمان سلامتهم وتحقيق رؤية الهيئة " تنقل آمن وسهل للجميع".