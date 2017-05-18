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مواصلات

الرياض تهيب بالمواطنين والمقيمين متابعة تعليمات حركة المرور ليومي السبت والأحد

أريبيان بزنس
الخميس، 18 مايو 2017
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الرياض تهيب بالمواطنين والمقيمين متابعة تعليمات حركة المرور ليومي السبت والأحد

واس- أوضحت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض أن الحركة المرورية ليومي السبت والأحد، ستكون سالكة في أغلب طرق ومحاور مدينة الرياض، عدا بعض الأجزاء التي ستتأثر أثناء حركة المواكب الرسمية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، والوفود الرسمية بعد الظهر، كما ستتأثر الحركة جزئيا مساءً بعد صلاة العشاء.

 

وذلك بمناسبة انعقاد القمة السعودية الأمريكية، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية يومي السبت والأحد 24 ـ 25 شعبان 1438 هـ.

 

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين والمقيمين بمتابعة ما يصدر من تعليمات عن حركة المرور عبر الرسائل التي ستبث رسميا من إدارة مرور المنطقة، وما يصرح به الناطق الإعلامي للمرور، وسيكون مصحوبا بشرح مباشر من مركز القيادة والتحكم بمرور منطقة الرياض عبر جميع القنوات الإعلامية.

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