نيسان تكشف عن "باثفايندر 2018" الجديدة في الشرق الأوسط﻿

أطلقت شركة "نيسان" اليوم "باثفايندر 2018" الجديد في منطقة الشرق الأوسط خلال فعالية أقيمت خصيصاً لهذه المناسبة أمام خلفية دراماتيكية تجسد جبال الحجر المذهلة في إمارة الفجيرة. وتتمتع السيارة الجديدة بقدرات فائقة لخوض المغامرات ومظهر خارجي مبتكر فضلاً عن تقنيات الأمان التي تتيح لها الارتقاء بعالم السيارات إلى مستوى جديد على صعيد الأداء والتصميم.

وتستند إعادة تصميم هذه السيارة العائلية رباعية الدفع إلى خبرات "نيسان" الواسعة في إنتاج سيارات مصممة للعمل على الطرقات الوعرة في أصعب الظروف مع المحافظة على ملاءمتها للطرق السريعة.

وبهذه المناسبة، قال فادي غصن، الرئيس التنفيذي للتسويق في "نيسان الشرق الأوسط": "تتمتع باثفايندر بمكانة راسخة وحضور عملي مميز بين سيارات نيسان في المنطقة. وقد حظيت بما يفوق عمليات التطوير النموذجية، حيث باتت اليوم أكثر قوة مع تحسن ملموس في ديناميكيات القيادة وإضافة مزايا جديدة لمساعدة السائق، فضلاً عن الكثير من تقنيات السلامة بما يتيح راحة أكبر عند خوض مغامرات عائلية يومياً أو خلال عطلات نهاية الأسبوع".

وأضاف غصن: "يتعين على الكثيرين السفر يومياً إلى العمل، واصطحاب أطفالهم إلى المدرسة، واستخدام سياراتهم على الطرق المعبدة بشكل عام. لكن يبدو اختبار قدرات ’باثفايندر‘ أمراً رائعاً في عطلات نهاية الأسبوع من خلال استكشاف مناطق خاصة يتعذر على أي سيارة عائلية أخرى الوصول إليها سواء في الصحراء أو على الشاطئ أو الوادي أو البيئة الجبلية".

وحرصت الشركة على تطوير "باثفايندر" من الداخل والخارج على حد سواء. حيث تعمل بمحرك جديد من 6 أسطوانات بسعة 3.5 ليتر تم تعديله ليولد قوة أكبر بنسبة 7% وعزم دوران أعلى بنسبة 4%. وشملت التعديلات الجديدة تصميماً جديداً لحجرات الاحتراق ومجمع السحب ونظام التحكم بتوقيت الصمام الكهرمغناطيسي إضافةً إلى نظام الحقن المباشر لوقود البنزين.

وتنطوي السيارة، التي تتسع لسبعة ركاب، على الكثير من ديناميكيات القيادة المعززة بما في ذلك التنقل والتعامل مع ظروف القيادة، والحد من الاهتزاز عند المنعطفات، والمناورة بسهولة. ويعود الفضل في ذلك إلى العديد من التحسينات مثل تقليل الأشواط، واعتماد نظام تقليل زاوية الانعطاف، وتحسين التوازن عند الالتفاف، وتطوير نسبة التوجيه.

وتوفر "باثفايندر 2018" خيار القيادة ثنائية الدفع أو رباعية الدفع على ثلاث طرازات هي S و SV وSL.

وسيتم عرض "باثفايندر" المحدثة ضمن صالات العرض خلال شهر مايو، وتتراوح أسعار السيارة الثنائية الدفع بين 32,450 دولار أمريكي و 44,240 دولار أمريكي. أمّا أسعار السيارة الرباعية الدفع فتتراوح بين 34,360 دولار أمريكي و 46,090 دولار أمريكي.



