Arabian business
مواصلات

مرور دبي تسجل 9130 مخالفة تجاوز للإشارة الحمراء خلال 4 أشهر

أريبيان بزنس
الخميس، 18 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
مرور دبي تسجل 9130 مخالفة تجاوز للإشارة الحمراء خلال 4 أشهر

قال العميد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن مرور دبي سجلت خلال الأربعة أشهر الماضية 9.130 مخالفة تجاوز إشارة حمراء فيما سجلت الإدارة 25.814 مخالفة خلال العام الماضي.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أوضح العميد سيف المزروعي أن مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء تعد من أخطر المخالفات المرورية، حيث تؤكد الإحصائيات أن الحوادث الناجمة عن تجاوز الإشارة الحمراء تكون دائماً هي الأكثر خطورة وكثيراً ما تتسبب في الوفاة أو الإصابات الجسيمة، إلى جانب زيادة احتمالات وجود أضرار بشرية ومادية مثل احتمالات الاصطدام بالمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى.

 

وأضاف "المزروعي" أن السيارات التي تتجاوز الإشارة الضوئية غالباً ما تكون مسرعة، الأمر الذي يرفع من عدد الوفيات أو درجات الإصابة في حالات الاصطدام.

 

ولفت إلى أن عدداً من السائقين يزيد من سرعة سيارته بطريقة خطرة حين يقترب من الإشارة حتى يستطيع تجاوزها قبل أن تتحول من اللون الأصفر إلى الأحمر، مبيناً أن هذا السلوك ربما يؤدي إلى وقوع حوادث خصوصاً في حالة عدم لحاق السائق بالإشارة وتحرك القادمين من الجهة المقابلة.

 

وأفاد مدير الإدارة العامة للمرور أن شهر يناير شهد تسجيل أعلى نسبة من المخالفات حيث بلغ عددها 2596 مخالفة، تلاه شهر إبريل/نيسان 2259 مخالفة، ثم مارس/آذار 2168 مخالفة، وأخيراً شهر يناير بمعدل 2107 مخالفة.

 

وأشار إلى أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تسببت خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي في وقوع 33 حادثاً أصيب 38 شخصاً بإصابات متفاوتة ولم تسفر عنها وفيات، فيما تسبب الأمر ذاته في العام 2016، في وقوع 119 حادثاً توفي خلالها 3 أشخاص وأصيب 149 بإصابات متفاوتة.

 

وأضاف أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء غرامتها 800 درهم، وتسجيل 8 نقاط مرورية على رخصة القيادة، وحجز المركبة لمدة 15يوماً.

 

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

تحويلات مرورية في الطرق الداخلية لمجمع دبي للاستثمار ومنطقة الديسكفري جاردنز

تعرف إلى جنسيات السائقين المثاليين في دبي

دبي: تمديد فترة إغلاق الجسر العائم أمام حركة السير خلال أيام الجمع

مرور دبي تحرر 3090 مخالفة وتحجز 360 مركبة خلال فترة موسم القرية العالمية

تعليقات

المزيد في مواصلات

20% حسومات على أسعار السيارات بالإمارات خلال شهر رمضان

1.9 مليون شخص ضحايا حوادث الطرق سنوياً في 2020﻿

شركة دير جت تكشف عن طائرة 787 دريم جت لأول مرة في قطر

370 مليون درهم لتحسين نفق الشيخ زايد بأبوظبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : أغرب طريقة لاستقبال السياح في صيف 2017

20% حسومات على أسعار السيارات بالإمارات خلال شهر رمضان

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »