مرور دبي تسجل 9130 مخالفة تجاوز للإشارة الحمراء خلال 4 أشهر

قال العميد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن مرور دبي سجلت خلال الأربعة أشهر الماضية 9.130 مخالفة تجاوز إشارة حمراء فيما سجلت الإدارة 25.814 مخالفة خلال العام الماضي.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أوضح العميد سيف المزروعي أن مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء تعد من أخطر المخالفات المرورية، حيث تؤكد الإحصائيات أن الحوادث الناجمة عن تجاوز الإشارة الحمراء تكون دائماً هي الأكثر خطورة وكثيراً ما تتسبب في الوفاة أو الإصابات الجسيمة، إلى جانب زيادة احتمالات وجود أضرار بشرية ومادية مثل احتمالات الاصطدام بالمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى.

وأضاف "المزروعي" أن السيارات التي تتجاوز الإشارة الضوئية غالباً ما تكون مسرعة، الأمر الذي يرفع من عدد الوفيات أو درجات الإصابة في حالات الاصطدام.

ولفت إلى أن عدداً من السائقين يزيد من سرعة سيارته بطريقة خطرة حين يقترب من الإشارة حتى يستطيع تجاوزها قبل أن تتحول من اللون الأصفر إلى الأحمر، مبيناً أن هذا السلوك ربما يؤدي إلى وقوع حوادث خصوصاً في حالة عدم لحاق السائق بالإشارة وتحرك القادمين من الجهة المقابلة.

وأفاد مدير الإدارة العامة للمرور أن شهر يناير شهد تسجيل أعلى نسبة من المخالفات حيث بلغ عددها 2596 مخالفة، تلاه شهر إبريل/نيسان 2259 مخالفة، ثم مارس/آذار 2168 مخالفة، وأخيراً شهر يناير بمعدل 2107 مخالفة.

وأشار إلى أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تسببت خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي في وقوع 33 حادثاً أصيب 38 شخصاً بإصابات متفاوتة ولم تسفر عنها وفيات، فيما تسبب الأمر ذاته في العام 2016، في وقوع 119 حادثاً توفي خلالها 3 أشخاص وأصيب 149 بإصابات متفاوتة.

وأضاف أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء غرامتها 800 درهم، وتسجيل 8 نقاط مرورية على رخصة القيادة، وحجز المركبة لمدة 15يوماً.