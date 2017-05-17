20% حسومات على أسعار السيارات بالإمارات خلال شهر رمضان

سارعت وكالات بيع السيارات في الدولة بطرح العروض الموسمية المخصصة لشهر رمضان على نحو مبكر وقبل أكثر من أسبوعين على بداية الشهر الفصيل، وذلك بهدف تنشيط المبيعات بالسوق المحلية.

وركزت العروض الرمضانية على تخفيض أسعار البيع بنسبة تتراوح بين 15% و20% من سعر السيارة، وذلك إما من خلال تحمل الوكيل للدفعة المقدمة أو الجزء الأكبر منها، أوعن طريق الخصم المباشر من سعر البيع مع إتمام عملية الشراء وفق الآلية المتبعة، كما جاءت العروض الرمضانية مصحوبة بمجموعة من المنافع الإضافية مثل التأمين المجاني للسنة الأولى، بعقود الصيانة المجانية وتمديد فترات الضمان.

أكد مسؤولون بوكالات السيارات، وفق صحيفة الإتحاد، أن العروض الرمضانية على السيارات خلال العام الحالي تعد الأقوى على الإطلاق نتيجة تضافر عدة عوامل منها تصاعد وتيرة المنافسة مع استقرار الطلب بالقطاع، وارتفاع سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار أمام باقي العملات الأجنبية الرئيسة ولا سيما «الين» و«اليورو»، ما أسهم ذلك في تقليص تكلفة استيراد معظم طرازات السيارات اليابانية والأوروبية.

وتوقعوا أن تسهم العروض القوية المقدمة في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وزيادة المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال شهر رمضان الفضيل، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث يمثل الشهر الكريم موسماً سنوياً لتنشيط المبيعات بقطاع السيارات في الإمارات.

وقال كولين كورديري، المدير الإقليمي لـ«الفطيم هوندا» إن سوق السيارات في الدولة مليئة بالتحديات منذ العام 2016 إلا أنها لم تؤثر على ديناميكية السوق الذي حافظ على موقعة كثاني أكبر سوق في منطقة الخليج بعد المملكة العربية السعودية في ظل توقعات بتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات القليلة القادمة.

وأضاف كورديري، أنه لمساعدة العملاء على تجاوز التحديات واتخاذ قرار الشراء تقدم الشركة خلال شهر رمضان حسومات كبيرة على الأسعار تعادل قيمة الدفعة الأولى من ثمن السيارة، كما يستفيد العملاء من الخدمة لمدة خمس سنوات 100 ألف كلم، وضمان لمدة خمس سنوات من دون تحديد المسافة وتمويل لغاية 100% على كامل تشكيلة الموديلات، بالتالي ضمان توفير راحة بال تامة.

ومن جانبه، أكد كمال الشخشير، مدير التسويق في شركة «الرستماني التجارية»، الوكيل المعتمد لبيع سيارات «سوزوكي» اليابانية في الإمارات أن العروض المقدمة لشهر رمضان المقبل هي الأقوى في تاريخ القطاع حيث تجمع هذه العروض بين الحسومات المباشرة وعروض القيمة المضافة.

وأضاف، أن التخفيضات المقدمة على السيارات خلال شهر رمضان تتراوح بين 15 و20% حيث تأتي هذه العروض في الوقت الذي تتضافر فيه العديد من العوامل المتزامنة مثل هدوء الطلب ورغبة الوكالات المعتمدة لبيع السيارات في تصريف مخزونها من موديلات 2017.