شركة دير جت تكشف عن طائرة 787 دريم جت لأول مرة في قطر

كشفت "دير جت" اليوم عن طائرة "787 دريم جت" في العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مطار الدوحة الدولي ضمن سلسلة من الجولات العالمية التي تنظمها "دير جت" في أهم وجهات الطيران الخاص في مختلف أنحاء العالم.

وتستهدف شركة "دير جت" العملاء من كبار الشخصيات وأصحاب الثروات ورجال الأعمال في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن تكون الحصة الأكبر من العملاء من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باعتبارها أسواقاً رئيسية في قطاع الطيران.

وقال فرانك فانغ، نائب رئيس شركة "دير جت": "إننا سعداء للغاية بإطلاق هذه الطائرة المميزة في الدوحة، ونهدف لإبراز المستويات العالية التي تتميز بها خدمات ’دير جت‘ والمستوحاة من قيم الأداء والأناقة والتميز. ويسرنا أن نقدم من خلال طائرة ’787 دريم جت‘ خدماتنا للمسافرين المميزين في مجال الأعمال والترفيه في الشرق الأوسط. وندرك أهمية هذه المنطقة باعتبارها واحدة من أكبر أسواق السفر في العالم، ونهدف إلى تقديم أفضل تجربة طيران على الإطلاق لكافة عملائنا".

وتولت شركة "دير جت" في مايو 2016 إدارة تشغيل أول طائرة (BBJ 787 VVIP) في العالم، ونظمت أول رحلة لها إلى مدينة هونغ كونغ في سبتمبر الماضي. وأطلقت الشركة عليها اسم "787 دريم جت" لتطلق بذلك فلسفة العلامة التجارية المتجددة تحت عنوان "فن السفر" لترسخ بذلك سمعتها كمزود رائد لخدمات الطيران على مستوى العالم.

وحرصت "دير جت" على اختيار أفضل الطيارين وفرق الطيران لقيادة طائرة "787 دريم جت" وتقديم أفضل الخدمات وتجربة السفر للمسافرين. حيث قام الطيارون بأكثر من 2000 ساعة تجربة طيران دولية، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف ساعة طيران بالإجمال. وقد تم اختيار 12 طياراً من نحو 1000 طيار لتشكل فريقاً مميزاً يضم الأفضل على الإطلاق.

وتستطيع طائرة "B787-8 دريم جت" الطيران بشكل مستمر لمدة 18 ساعة ونصف أو 16,000 كيلومتر، ويمكن لها أن تصل إلى أي وجهة رئيسية في العالم دون توقف من الدوحة نظراً لموقعها الجغرافي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى جسم الطائرة المصنوعة من مادة الألياف الكربونية مما يجعلها أخف وزناً وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. وتبدأ الأسعار من 70,000 دولار في الساعة.